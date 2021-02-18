وصفة لتطويل الشعر بسرعة جدًا وفي وقت قصير.. وصفات طبيعية للشعر

يبحث الكثير من النساء والفتيات عن وصفة لتطويل الشعر بشرعة وفي أقل وقت، ويعتبر الوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية بالشعر من الوصفات الآمنة على الشعر حيث تحلم النساء دومًا بالشعر الطويل والكثيف ذو الملمس الحريري الناعم، يعتبر شعر المرأة زينة لها لذلك تهتم الفتيات والنساء بشعرهن كثيرًا لأن جمال الشعر سوف ينعكس جماله على ملامح وجه المرأة ويزيد من حسنها.

لكن هناك خطأ يقع فيه الكثير من النساء وهذا الخطأ هو العناية المبالغ فيها بالشعر فتجد المرأة تصفف شعرها كثيرًا طوال الوقت وهذا يعمل على تأثر خصل الشعر وضعفها وقد تتساقط، كما أن هناك من يقوم باستخدام العديد من المستحضرات التجميلية الخاصة بالشعر الغالي والرخيص من باب العناية بالشعر وهذا أيضًا يتلف الشعر ويصعب الأمر حيث إن استخدام الكثير من مستحضرات تجميل الشعر يضعف الشعر ويتلفه.

إن أفضل طريقة للاعتناء بالشعر هو اللجوء إلى المواد الطبيعية والزيوت الطبيعية حيث إن كل شيء طبيعي قد سخره الله للإنسان مفيد جدًا ويخدم الإنسان بشكل كبير، لذلك فإذا كنتي عزيزتي حواء تريدي الحصول على شعر كثيف والتخلص من فراغات الرأس والحصول على شعر طويل عليكي بالاعتماد على المواد الطبيعية التي تعمل على علاج الشعر والوصول إلى النتائج التي تحلمين بها فاستخدمي الزيوت الطبيعية كزيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الياسمين لتنعيم الشعر وقومي بعمل حمام زيت من الزيوت الطبيعية التي تستخدميها وعمل قناع للشعر.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة مجربة

إن العسل والبيض من المواد الطبيعية التي تساهم بشكل كبير على العناية بفروة الرأس وتغذية الشعر من الجذور وبالاستمرار على تلك الوصفة سوف يصبح الشعر طويل جدًا في وقت قصير وستلاحظين الفرق في غضون أيام، إن البيض يحتوي على معادن ممتازة وفيتامينات يحتاج إليها الشعر بالإضافة إلى أنه يساهم على إصلاح كل ما تلف من الشعر وإعادة الحياة من جديد إلى بصيلات الشعر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

بيضة واحدة.

نقوم بخلط المكونات معًا للحصول على خليط متجانس. نوزع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف. نقوم بتغطية الشعر بغطاء من البلاستيك الشفاف. ننتظر حتى يمر ساعة. نغسل الشعر على الفور بماء بارد من الصنوبر وليس ماء ساخن. نستخدم الشامبو للتخلص من رائحة البيض. نكرر وصقة لتطويل الشعر مرة كل أسبوع وبعد غسل الشعر ندهن بزيت جوز الهند.

مكونات الوصفةطريقة تحضير وصفة لتطويل الشعرقناع البيض والعسل لإطالة الشعر بسرعة

يعد البيض من المواد الطبيعية التي لها أهمية كبيرة في إمداد الشعر بالمعادن والفيتامينات اللازمة والتي تساعد على إطالة الشعر في أقل وقت ممكن، حيث يتم خلط حبة واحدة من البيض مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونخلط المكونات جيدًا ثم نقوم بوضع المكونات على شعر يكون رطب ونلف الشعر ونغطيه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعر وفروة الرأس بالشامبو المخصص لنوع الشعر ونستخدم الماء البارد في غسل الشعر لأن الماء الساخن أو الدافئ سوف يجعل البيض يمسك بالشعر.

الجرجير لتطويل الشعر

يساعد الجرجير على تطويل الشعر في مدة قصيرة حيث يساعد على نمو الشعر بغزارة ويحافظ عملية النمو ويحافظ على بصيلات الشعر ويعمل على تقويتها كما أننا لا نجد أن زيوت تطويل الشعر لا تخلو دوماً من خلاصة الجرجير، وتناول كميات كبيرة من الجرجير خلال اليوم كفيل أن يقوم بتطويل الشعر بسرعة من أجل عمل ماسك الجرجير للشعر يجب فرم حزمة من الجرجير بعد تنظيفها وغسها جيدًا نفرمها في الكبة أو الخلاط ونأخذ الحليط ونقوم بوضعه على الشعر لمدة ثلاث ساعات مع مراعاة تغطية الرأس بقبعة الاستحمام ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ ونكرر الماسك مرتين كل أسبوع.

زيت النعناع لإطالة الشعر

إن زيت النعناع أفضل زيت لتطويل الشعر حيث إنه من الزيوت التي تعمل على تطهير فروة الرأس والتخلص تمامًا من القشرة والتهابات فروة الرأس، كما يعمل زيت النعناع على تحفيز وتنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يساعد على تحفيز نمو الشعر وإنباته في وقت قصير ويساهم في شكل كبير على الحفاظ على بصيلات الشعر من التقصف والتكسر ويعمل على أطالة الشعر في أقل من شهر واحد فزيت النعناع له فوائد مذهلة للشعر.