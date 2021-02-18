ماسك سحري بمكونات بسيطة لتوحيد لون البشرة والتخلص البقع والتصبغات.. البديل الآمن لليزر

تعاني الكثير من السيدات من مشكلات البشرة المتعددة كظهور الحبوب التي تترك آثار في البشرة، وظهور بعض الندبات الناتجة عن الاستخدام المستمر لمستحضرات تجميل غير مناسبة للبشرة، مما يؤدي لظهور البقع والتصبغات، وقد تضطر بعض السيدات إلي اللجوء لجلسات الليزر باهظة الثمن، لذلك جئنا لكم ببعض الطرق الطبيعية الفعالة المستخدمة في توحيد لون البشرة ونضارتها.

أسباب تصبغ البشرة

قبل محاولة استخدام أي وصفات لتفتيح البشرة أو خلطة التفتيح الفوري أو التخلص من البقع والتصبغات لابد من التأكد من الأسباب التي أدت لذلك، حيث أن البقع قد تكون بمثابة إنذار للمشكلات المرضية المختلفة، مثل

ضعف الجهاز الهضمي والكبد.

بعض أمراض الغدد الصماء.

التوتر عصبي المستمر.

حساسية من بعض المنتجات الغذائية.

نقص الفيتامينات في الجسم.

الاضطرابات الهرمونية والحمل والولادة.

التغييرات المرتبطة بالعمر

التعرض المطول لأشعة الشمس.

إجهاد شديد.

بعض أمراض الأوعية الدموية.

توحيد لون البشرة

هناك العديد من الوصفات التي تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة ومنها وصفة عصير الليمون ولكن مناسبة فقط لصاحبات البشرة العادية، وليست الحساسة، وهي بسيطة وغير مكلفة نهائياً، حيث نحتاج إلي قطعة من القطن، وكمية مناسبة من عصير الليمون، والقليل من الماء.

يتم خلط الليمون مع الماء، ثم نغمس القطن في المحلول السابق، ونبدأ بتوزيعه بشكل خفيف على البشرة، ونركز على المناطق التي تحتوي على بقع، ويترك الخليط السابق على الوجه ويترك لمدة لا تزيد عن خمس دقائق، ثم يتم غسل البشرة جيداً.

وصفة الشوفان لتفتيح البشرة

يعد ماسك الشوفان أحد أفضل الماسكات الطبيعية للبشرة ونضارتها وتوحيد لونها، ونحتاج فقط إلى كمية مناسبة من دقيق الشوفان، وملعقتان كبيرتان من العسل، ونبدأ بمزجها جيداً، ثم يوضع المزيج السابق على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ولا تزيد عن ربع ساعة، وبحركات دائرية نبدأ في إزالة الماسك السابق، ثم نغسل البشرة بالماء البارد، والقليل من ماء الورد.

زيت الزيتون للبشرة

لزيت الزيتون فوائد متعددة للبشرة والشعر، إلا أنه مناسب للبشرة الجافة، ويزيد من ترطيبها، والمكونات هي ملعقتان من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور، وملعقة شاي صغيرة عصير ليمون، ثم نمزج المكونات جيداً، ونبدأ بتوزيع الخليط على الوجه بشكل متساوي، ويترك لمدة عشر دقائق، ثم نغسل البشرة جيداً.

في حال ظهور أي حبوب أو بثور تُترك حتى تختفي من تلقاء نفسها.

لابد من ترطيب البشرة بشكل منتظم وذلك لتفتيح البشرة السمراء.

لابد من عمل تقشير يومي خفيف بالشوفان لكي يخلصها من خلايا الجلد الميتة.

يجب استخدام واقي من أشعة الشمس الضارة.

لابد من شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على نضارة البشرة.

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نصائح توحيد لون البشرة