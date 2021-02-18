في 30 دقيقة فقط طريقة عمل أحلى دونات هش ولذيذ مثل الجاهز بالضبط

طريقة عمل دونات هش ولذيذ في المنزل بمكونات بسيطة يكون ناجح 100% أهم ما في الموضوع اتباع الخطوات البسيطة والسهلة وسوف يكون لديك أحلى دوناتس بأطعمة مختلفة شوكولاتة وسكر وغيرهم كله بتزيين بأي شيء موجود ومتوفر في البيت، حيث يمكنك بأبسط المكونات عمل وصفات سهلة وسريعة منها طريقة عمل أحلى بان كيك هش ولذيذ، يعشقه معظم الناس خاصة الأطفال يمكن أن تكون وجبة للفطور أو العشاء، أما الدونات هو نوع من الحلويات لكنها وصفة مغذية جداً تحتوي على بروتين وكالسيوم مذاقها رائع وشكلها جميل. طريقة عمل دونات هش ولذيذ طريقة عمل دونات هش ولذيذ المكونات/ 2 كوب ونصف دقيق (طحين) منخول + ملعقة ونصف خميرة فورية + 3 ملاعق سكر + 3 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة + ربع ملعقة صغيرة ملح + نصف حليب دافئ + بيضة. طريقة التحضير/ في وعاء عميق ضعي الدقيق المنخول والخميرة الجافة وملعقة السكر والملح ويخلط جيداً مع بعض.

ضعي الزبدة ثم يفرك الدقيق وبقية المكونات مع الزبدة حتى تغلغل في كل حبة ويكون مثل الرمل.

ثم اصنعي حفرة وسط الخليط وتخفق البيضة أولاً وتوضع بالحفرة وعليها الحليب الدافئ.

يخلط الخليط بملعقة خشبية حتى يتجانس.

رشي قليل من الدقيق على سطح طاولة ثم تعجن العجينة جيداً حتى تكون ناعمة، ضعي العجينة في الوعاء ويدهن بالزيت قليلا وتغطى وتترك حتى تخمر وتتضاعف حجمها.

بعد ما تخمر، تفرد العجينة بنشابة بسمك 1 سم ثم تقطع بأي شيء مستدير وعمل دائرة في الوسط أو قطاعة دونات جاهزة.

ضعي الدونات المقطع على ورق زبدة ويغطى ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يخمر مرة أخرى.

في هذه الفترة جهزي زيت غزير، ثم يقلى الدونات بحيث تكون واحدة أو ثلاث وحدات كحد أقصى في المقلاة حتى تحافظ على شكلها.

تقلب على الوجه الآخر لتأخذ اللون الذهبي الجميل، ثم تنشل على مناشف مطبخ لامتصاص الزيت. طريقة تزين الدونات يمكن رش السكر البودر المخلوط مع مبشور جوز الهند.

ويمكن تزينها بالشوكولاتة الغامقة أو البيضاء المذابة وترش بالفارماسيل.

نصف كوب سكر مطحون وفانيلا يذاب في ربع كوب حليب يوضع على نار هادئة حتى يتجانس ويصب على الدونات. طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1442 بالسعودية لجميع المواطنين طريقة تزين الدونات الوسوم

طريقة عمل دونات هش ولذيذ في المنزل بمكونات بسيطة يكون ناجح 100% أهم ما في الموضوع اتباع الخطوات البسيطة والسهلة وسوف يكون لديك أحلى دوناتس بأطعمة مختلفة شوكولاتة وسكر وغيرهم كله بتزيين بأي شيء موجود ومتوفر في البيت، حيث يمكنك بأبسط المكونات عمل وصفات سهلة وسريعة منها طريقة عمل أحلى بان كيك هش ولذيذ، يعشقه معظم الناس خاصة الأطفال يمكن أن تكون وجبة للفطور أو العشاء، أما الدونات هو نوع من الحلويات لكنها وصفة مغذية جداً تحتوي على بروتين وكالسيوم مذاقها رائع وشكلها جميل. طريقة عمل دونات هش ولذيذ طريقة عمل دونات هش ولذيذ المكونات/ 2 كوب ونصف دقيق (طحين) منخول + ملعقة ونصف خميرة فورية + 3 ملاعق سكر + 3 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة + ربع ملعقة صغيرة ملح + نصف حليب دافئ + بيضة. طريقة التحضير/ في وعاء عميق ضعي الدقيق المنخول والخميرة الجافة وملعقة السكر والملح ويخلط جيداً مع بعض.

ضعي الزبدة ثم يفرك الدقيق وبقية المكونات مع الزبدة حتى تغلغل في كل حبة ويكون مثل الرمل.

ثم اصنعي حفرة وسط الخليط وتخفق البيضة أولاً وتوضع بالحفرة وعليها الحليب الدافئ.

يخلط الخليط بملعقة خشبية حتى يتجانس.

رشي قليل من الدقيق على سطح طاولة ثم تعجن العجينة جيداً حتى تكون ناعمة، ضعي العجينة في الوعاء ويدهن بالزيت قليلا وتغطى وتترك حتى تخمر وتتضاعف حجمها.

بعد ما تخمر، تفرد العجينة بنشابة بسمك 1 سم ثم تقطع بأي شيء مستدير وعمل دائرة في الوسط أو قطاعة دونات جاهزة.

ضعي الدونات المقطع على ورق زبدة ويغطى ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يخمر مرة أخرى.

في هذه الفترة جهزي زيت غزير، ثم يقلى الدونات بحيث تكون واحدة أو ثلاث وحدات كحد أقصى في المقلاة حتى تحافظ على شكلها.

تقلب على الوجه الآخر لتأخذ اللون الذهبي الجميل، ثم تنشل على مناشف مطبخ لامتصاص الزيت. طريقة تزين الدونات يمكن رش السكر البودر المخلوط مع مبشور جوز الهند.

ويمكن تزينها بالشوكولاتة الغامقة أو البيضاء المذابة وترش بالفارماسيل.

نصف كوب سكر مطحون وفانيلا يذاب في ربع كوب حليب يوضع على نار هادئة حتى يتجانس ويصب على الدونات. طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1442 بالسعودية لجميع المواطنين طريقة تزين الدونات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 30 دقيقة فقط طريقة عمل أحلى دونات هش ولذيذ مثل الجاهز بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.