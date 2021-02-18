فوائد مضادات الاكسدة واهمية ادخالها في نظامنا الغذائي

تعد مضادات الاكسدة من اكثر العناصر الغذائية اهمية على الصحة، نظراً لقيمتها الكبيرة ومزاياها الفريدة التي تجعل منها واحدة من افضل العناصر محاربة للامراض على اختلافها.

وتساعد مضادات الاكسدة في تحسين مستوى وجودة الحياة، وهي مركبات كيميائية مهمة تساعد على تأخير او منع تلف الخلايا من خلال محاربة الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة التي يقوم الجسم بتوليدها كمنتجات ثانوية اثناء أدائه وظائفه اليومية مثل تحويل الغذاء الى طاقة.

نتعرف في موضوعنا اليوم على مضادات الاكسدة واهمية ادخالها في نظامنا الغذائي بحسب معلومات نقلها موقع "العربية.نت" عن موقع CNET الاجنبي.

فوائد مضادات الاكسدة

كلنا يعلم ان الجذور الحرة التي تحدث في الجسم نتيجة الضغوطات البيئية عليه، مثل التعرض لأشعة الشمس ودخان السجائر والملوثات، يمكن ان تؤدي لاحداث تغيرات في بنية الخلايا أو وظائفها، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف الخلايا المعروف ايضاً بإسم "الاجهاد التأكسدي".

وتلعب مضادات الاكسدة دور الدفاع الطبيعي للجسم ضد الاجهاد التأكسدي، وهي إما من صنع الانسان او يمكن الحصول عليها من مصادر طبيعية مثل الاطعمة.

بعض مضادات الاكسدة دوت الخليج كناية عن فيتامينات او معادن او مركبات كيميائية، واكثرها شهرة على نطاق واسع دوت الخليج فيتامينات سي واي، والبيتا كاروتين، والسلينيوم. اضافة لعائلات مضادات الاكسدة التي تضم الفيتامينات، والكاروتينات، والقلويدات، والمعادن، والفلافونويد، والكركومين، والأنثوسيانين، والجلوكوزيدات وغيرها الآلاف من أنواع مضادات الأكسدة.

اهمية ادخال مضادات الاكسدة الى نظامنا الغذائي

بحسب المركز الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية NCCIH، فإن تناول نظام غذائي غني بمضادات الاكسدة يسهم بشكل كبير في تعزيز الصحة ومحاربة الامراض خاصة المزمنة منها.

ويستعرض موقع CNET لخمسة افكار يمكن من خلال زيادة تناول مضادات الاكسدة كما التالي:

اضافة الخضروات الورقية الى العصائر والسندويشات، وهي من العناصر الغذائية الغنية بمضادات الاكسدة التي تحمي الجسم من الامراض. تناول شراب التوت على وجبة الفطور على ان يكون طازجاً او محلي الصنع، لزيادة الحصول على مضادات الاكسدة التي يحويها التوت. اضافة المكسرات المبشورة او المفرومة على الوجبات، إذ تحتوي المكسرات على العديد من مضادات الاكسدة المفيدة واحماض اوميغا 3 واوميغا 6 المحاربة للجذور الحرة. ويأتي الجوز على رأس هذه المكسرات كونها يحوي اعلى تركيز من مضادات الاكسدة. تتبيل الطعام بالتوابل الحارة التي تحتوي على مضادات الاكسدة مثل المركبات الفينولية والكيرستين، واضافة التوابل للطعام يسهم في تحسين الصحة بشكل عام ومحاربة الامراض. تناول المزيد من الكافيين سواء بشرب فنجان ثاني من القهوة أو الشاي. وقد كشفت الدراسات أن الكافيين يزود الجسم بالكثير من مضادات الأكسدة، منها البوليفينول وأحماض الهيدروكسي سيناميك.

لكن يمكن استبدال القهوة بانواع الشاي المختلفة في حال وجود تسارع في ضربات القلب، ومنها الشاي الابيض والشاي الاخضر والشاي الاسود، مع الاشارة الى ان الشاي الصيني الاسود هو من اغنى انواع الشاي بمضادات الاكسدة.