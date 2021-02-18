فوائد أوراق الزيتون الصحية، تتلخص في كونها أوراق خضراء تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للصحة تشبه العناصر الغذائية في الزيتون نفسه، وتستخدم أوراق الزيتون في كثير من تركيبات الأدوية الطبية وكذلك كانت ومازالت تستخدم في الطب الشعبي، إليكم فوائدها كما جاءت في موقع "ويب طب".

فوائد أوراق الزيتون الصحية:

تساهم أوراق الزيتون بخفض ضغط الدم المرتفع، من خلال التخلص من السوائل الزائدة و الأملاح.

يمكن لشرب نقيع أوراق الزيتون أن يقلل من مستويات الكولسترول السيء المرتفعة بالدم.

تمنع أوراق الزيتون من تراكم الدهون الثلاثة والدهون الضارة داخل الأوعية الدموية، مما يقلل من التعرض لأمراض الأوعية الدموية والجلطات.

يعرف عن أوراق الزيتون قدرتها في تنظيم السكر بالدم من خلال تحفيز البنكرياس على زيادة إنتاج الأنسولين، ويمكن لمرضى السكري الاستفادة من خواصها بعد استشارة الطبيب.

مضادات الأكسدة في أوراق الزيتون تقي من الإصابة بالأمراض السرطانية.

الأمر الذي تربطه الكثير من الأبحاث بالوقاية من السرطانات المختلفة.

مستخلص أوراق الزيتون يمكن أن يعزز صحة الدماغ و بالتالي يمكن أن يقي من الإصابة بأمراض التقدم بالسن مثل مرض باركنسون، والزهايمر.

شرب مغلي أوراق الزيتون يعزز عملية الهضم ويعالج الإمساك، وهي أحد طرق الطب الشعبي.

أكثر ما تستخدم به أوراق الزيتون هو تسكين الألم وتستخدم كأوراق مجففة مسحوقة وتوضع أماكن الألم أو يمكن شرب الشاي المكون منها، وهي مفيدة لمرضى التهابات المفاصل و الروماتيزم.

تعمل أوراق الزيتون علة تحفيز إنتاج الأدرينالين مما يزيد من عمليات الأيض ويزيد من حرق الدهون في الجسم، وبالتالي خسارة الدهون و التخلص من الدهون الضارة و السموم في الجسم.

شرب مغلي أوراق الزيتون يعمل على رفع مناعة الجسم.

المواد مضادة للبكتيريا والالتهاب في أوراق الزيتون تستخدم في علاج مرض الهربس.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.