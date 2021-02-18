ماهي المكسرات التي تسبب الحساسية وما اعراضها

الحساسية دوت الخليج أحد أبرز الأمراض الجلدية وأكثرها شيوعاً من حيث الإصابة، ولها أنواع عدة تختلف حسب المسبب إلا أنها قد تتشابه بالأعراض كالطفح الجلدي والحكة، وأحد أنواع الحساسية التي سنتعرف عليها في الموضوع التالي دوت الخليج حساسية المكسرات.

حساسية المكسرات:

دوت الخليج ردة فعل للجهاز المناعي لدى المصاب بالحساسية من المكسرات ومن أبرز أنواع الحساسية التي تسبب الحساسية دوت الخليج البندق، الجوز، اللوز، الكاجو، الفستق، الكستناء، والمصابين بحساسية المكسرات من المهم أن يبتعدوا عن تناولها، أو تناول أي من الأطعمة التي تحتويها، تفادياً لمضاعفاتها الخطيرة.

وأكد موقع "ويب طب" أن أعراض حساسية المكسرات تتفاوت من شخص إلى آخر تبعا لعوامل عدة منها:

الوراثة.

الصحة العامة.

الفئة العمرية.

وجود حساسية من أنواع أخرى من الأطعمة.

الإصابة بأنواع أخرى من أمراض الحساسية مثل الربو و الأكزيما وحساسية الأنف.

أعراض حساسية المكسرات:

أعراض خفيفة وهي:

الحكة أو العطس دوت الخليج أول أعراض الحساسية.

الطفح الجلدي.

الوخز والحكة في الفم والشفتين.

التورم في الوجه.

الشعور بالغثيان و التقيؤ.

تقلصات في البطن.

اضطرابات في الإخراج وتكرار حدوث الإسهال.

بروز العينين وسيلان الأنف.

أعراض شديدة:

ضيق شديد في التنفس.

تورم حول الحلق.

احمرار الجلد.

تسارع ضربات القلب.

انخفاض ضغط الدم.

الإغماء أو الانهيار البدني.

إرشادات عامة للمصابين بحساسية المكسرات:

تجنب المكسرات بأنواعها.

تجنب أي من منتجات ومستخلصات المكسرات.

تجنب الأطعمة التي يدخل في تصنيعها المكسرات.

المتابعة مع الطبيب المختص بشكل دوري.

قراءة البطاقة الغذائية على المنتجات الجاهزة.

حمل الأدوية المخصصة لعلاج نوبات الحساسية في كل مكان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.