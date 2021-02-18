أطعمة ومشروبات تساعد على التركيز وداعًا للنسيان بعد اليوم مع تلك الأطعمة

أطعمة تساعد على التركيز ، من منا لا يتعرض للنسيان وقد يصادف أننا قد ننسى أشياء هامة وضرورية، لذلك سوف نستعرض في هذا المقال أهم الأطعمة المميزة التي تقوم بالعمل على تقوية ذاكرتك، وداعًا للنسيان والشعور بالإحباط من اليوم، حيث إن النسيان مشكلة من المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص كبار وصغار نساء ورجال، لا تقتصر هذه المشكلة على فئة معينة لذلك يبحث الكثير عن حلول طبيعية.

أفضل الأطعمة التي تساعد على التركيز

يوجد الكثير من الأطعمة التي من شأنها أن تعمل على تقوية الذاكرة، وتلك الأطعمة هي كالآتي :

تناول البيض يتنشظ خلايا المخ.

الباذنجان يقوي التركيز.

الشاي الأخضر.

الكرز.

المكسرات بجميع أنواعها تقوي الذاكرة وتحارب النسيان.

التفاح.

الجزر.

العنب.

العسل الأبيض .

مشروبات تساعد على التركيز فى المذاكرة

تعد المشروبات من أهم الوسائل في إمداد الجسم بالطاقة وإشباع حاجته من الماء، حيث تعتبر المشروبات مكون أساسي وهام لجسم الإنسان، لأن السوائل بشكل عام تساهم بنسبة كبيرة في تكوين جسم الإنسان، هناك أعشاب ومشروبات صحية تعمل على إمداد الجسم بكل ما يحتاج إليه من طاقة وتركيز، في هذا المقال سوف نقوم بعرض افضل المشروبات الصحية التي تساعد بشكل كبير على تحفيز خلايا المخ، مما يترتب على ذلك تنشيط الذاكرة وعدم التعرض لمشكلة النسيان.

الماء : هو من أهم مصادر التركيز بالإضافة إلى فائدته الكبيرة للجسم، يساعد على تحفير خلايا المخ لذلك يجب تناول كميات كبيرة من الماء في اليوم، لأنه يساعد على محاربة النسيان.

مشروبات تقوي الذاكرة

العصائر : مثل الموز والأناناس والقصب والجوافة .

مشروب الزنجبيل : إن الزنجبيل من الأعشاب المميزة والتي تساهم في علاج العديد من الأمراض، له دور كبير في مساعدة المخ على الاستذكار ويحارب مشروب الزنجبيل النسيان بنسبة كبيرة.

تحديث: تلك الأطعمة مفيدة جدًا هذه الأيام لأطفالنا حيث تساهم تلك الأطعمة على الاستذكار، حيث مع قرب الامتحانات نجد أبناءنا في توتر مستمر وقد يتناسون الكثير من المعلومات، لذلك فتلك الأطعمة مفيدة جدًا وبالأخص للطلاب المقبلين على الاختبارات.

تحديث2: كما أن الفواكه الطازجة والخضروات بصفة عامة من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بكل ما يحتاج إليه من عناصر غذائية، يجب البعد التام عن كل أطعمة مجففة أو مصنعة لأنها من أكثر الأمور التي تساهم في حدوث مشكلة النسيان .

كما أن التمر يساهم بشكل كبيرًا جدًا على الحفاظ لمدة أطول بالمعلومات، لذلك فإنه مفيدًا خاصة للأطفال الذين يواجهون مشاكل في سرعة النسيان، يحتوي التمر على الكثير من المعادن التي تحفز وتنشط خلايا المخ.

خلطة لتقوية الذاكرة عند الأطفال

تعاني الكثير من الأمهات من حدوث مشكلة عدم التركيز عند الأبناء أو ضعف الذاكرة وذلك يرجع لعوامل عديدة ومن اجل تحسين عمل الذاكرة نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النعناع الأخر مع ملعقة كبيرة من حبة البركة في كوب من الحليب السائل الدافئ ونحليه بالعسل الأبيض وننتظر لمدة 5 دقائق ثم نقوم بتصفية كوب الحليب وإعطائه للطفل في الصباح الباكر على الريق حيث يعمل ذلك على تحسين عمل الذاكرة وتقويتها.

الثوم لتقوية الذاكرة

إن الثوم من الأطعمة التي لا يخلو منها أي مطبخ كان، حيث يدخل الثوم في العديد من الوصفات والخلطات ومفدي جدًا للشعر والجسم والبشرة، تناول الثوم أو إدخاله في الأطعمة المختلفة يساهم بشكل كبير على إزالة الدهون والشحوم التي تتراكم على الشرايين مما يساعد الدم في التدفق بكل سهولة وسلاسة والوصول إلى المخ وجميع أجزاء الجسم ووصول الدم والأكسحين إلى المخ بالمعدل اليومي المطلوب يساهم بشكل كبير على تقوية الذاكرة.