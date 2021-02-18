أقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر كالحرير للكبار والصغار غيري شعرك 360 درجة

أقوى كيراتين طبيعي يناسب الكبار والصغار لفرد وتنعيم الشعر، كثيرات منا تحلم بشعر طويل ناعم كملمس الحرير صحي وخالي من الشيب، وللحصول على نتيجة سريعة تقوم السيدات بفرد الشعر بالبروتين الصناعي أو ما يسمى بالكيراتين، ولكن تتعرض أغلبهن لمشاكل كثيرة في الشعر بعد انتهاء مفعول الفرد، حيث يبدأ الشعر في التقصف والتلف وبالتالي يتعرض للتساقط، لذلك أتينا لكِ اليوم بخلطة طبيعية لا تسبب آثار جانبية على الشعر على المدى الطويل، وهي تعتبر أقوى بديل طبيعي للكيراتين، ومع شرب لترين من الماء يوميا وتناول الأغذية الصحية وتدليك فروة الرأس يوميا وقص أطراف الشعر بطريقة صحيحة، سوف تحصلين على شعر قوي وكثيف وناعم بشكل دائم وبدون تكاليف.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

تتكون أقوى خلطة لتحضير كيراتين طبيعي في المنزل بتكاليف بسيطة من العناصر التالية:

4 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند، ويمكن استبداله بالزبادي الطبيعي.

حبة بيض كاملة، البيض مغذي رائع للشعر، يزيل الهيشان ويوقف التساقط، يقوي الشعر ويزيل تلف الشعر أيضا.

ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E، ويمكنك استبداله بزيت الخردل أو زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، وإذا كان شعرك مصبوغ استخدمي زيت جوز الهند أو زيت الجلسرين، حيث يعمل زيت الزيتون كمضاد للأكسدة ومرطب طبيعي للشعر كما يوقف حكة الرأس ويزيل الفطريات والقشرة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار حليب جوز الهند او الزبادي، ثم يضاف الي الوعاء حبة البيض كاملة، وبعد ذلك يتم إضافة مقدار كل من زيت فيتامين E وزيت الزيتون أيضا، ثم يتم مزج المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي متجانس القوام، وبذلك نكون قد حصلنا على كيراتين طبيعي رائع لفرد الشعر الخشن والمجعد.

يتم تطبيق الخلطة علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف وتوزيعه بعناية، ثم يتم عمل تدليك لفروة الرأس مع سحب خصلات الشعر لفردها، ثم يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ويترك الشعر لمدة ساعتين، بعد انتهاء المدة يغسل الشعر بالشامبو الخاص ويفضل أن يكون خالي من المواد الصناعية الضارة، ثم استخدمي البلسم المناسب لنوع شعرك، يتم استخدام هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة رائعة في فرد وتنعيم الشعر.

ولضمان نتيجة رائعة في استمرار نعومة الشعر وزيادة طوله أيضا استعملي الخلطة التالية مرة واحدة أسبوعياً، يمكنك إضافة كوب من جل الصبار على ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وكبسولتين من فيتامين E في وعاء، يتم وضع جل الصبار وزيت الزيتون على النار قليلاً ثم إضافة فيتامين E، وبواسطة أطراف الأصابع يتم توزيع الخلطة على فروة الرأس وكامل الشعر ثم يتم لف الشعر لمدة لا تقل عن 45 دقيقة، ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر.