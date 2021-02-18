أعشاب لتخسيس الأرداف ونحت الجوانب والمؤخرة بسرعة البرق

أصبح اليوم الكثير من الأشخاص يقومون باستخدام أعشاب لتخسيس الأرداف حيث أصبحت اليوم الأعشاب الطبيعية من الأمور التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص لإنقاص الوزن بفاعلية كبيرة، ويتجه الكثير من أطباء التخسيس إلى الاعتماد على المشروبات الحارقة للدهون والتي تتكون من أعشاب ونباتات تساهم بشكل فعال في إنقاص الوزن الزائد والتخلص من الدهون التي تتراكم في عدد كبيرة من أجزاء الجسم، وعدد كبير من الأشخاص يجهلون أهمية تلك الأعشاب لتنحيف الأرداف والتخلص من المؤخرة ليصبح المظهر العام لائق ومتناسق.

أهمية تناول أعشاب تخسيس الأرداف

تناول أعشاب التخسيس هامة جدًا للجسم حيث تفيد تلك الأعشاب الجسم بشكل كبير ومن أهم النقاط التي توضح أهمية أعشاب التخسيس الآتي:

تعمل الأعشاب على إمداد الجسم بكمية مناسبة من الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف.

تساعد أعشاب تنحيف الجسم على تنظيف مستوى السكر في الدم.

تعمل على الحفاظ على نسبة الكولسترول النافع وتخلص تلك الأعشاب الجسم من الكولسترول الضار الذي يكون سبب في إصابة الإنسان بالأمراض.

هناك الكثير من تلك الأعشاب التي نتناولها للتخلص من الوزن الزائد يعمل على سد الشهية مما يساعد على فقدان الوزن الزائد بسرعة.

تساعد على استهداف الدهون وحرق الدهون العنيدة وتساعد على تخسيس الكرش والأرداف.

أعشاب لتخسيس الأرداف

الكمون: يعد الكمون من النباتات والأعشاب الممتازة في حرق الدهون خاصة دهون الأرداف والمؤخرة لأنه الكمون يعمل على إنتاج مادة التستوستيرون وتلك المادة هي هرمون يعمل على حرق الدهون، وهناك الكثير من الأشخاص يعتمد على رجيم الكمون ومشروب الكمون فقط لإنقاص الوزن.

ملعقة صغيرة من الكمون الحصى أو الكمون المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

كوب من الماء.

نضع المكونات جميعًا في إناء ونضع عليهم الماء. نقوم بغلي الكمون على النار. ننتظر حتى تهدأ درجة حرارة المشروب ثم نضيف العسل. نتناول وصفة الأعشاب مرتين في اليوم كوب في الصباح وكوب آخر في المساء ويفضل قبل الذهاب مباشرة إلى النوم.

مكونات مشروب الكمون لنحت الأردافطريقة تحضير أعشاب لتخسيس الأردافالبقدونس للتخلص من الأرداف والكرش

يعد البقدونس من الخضراوات المميزة التي تعطي مذاقًا طيبًا عند إضافتها إلى السلطة أو إلى الطعام فضلاً عن ذلك فإن البقدونس ممتاز في نحت الجسم وشد الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الكرش والجوانب والأرداف بسهولة وتحضير البقدونس كالآتي:

حزمة من البقدونس.

لتر من الماء.

ليمون.

نقوم بغسل البقدونس جيدًا تحت الماء الجاري وننقعه لمدة 5 دقائق في ماء وخل. نقوم بوضع حزمة البقدونس في وعاء ونضيف إليها الماء. نرفع الإناء على النار حتى يغلي البقدونس. نقوم بإنزال البقدونس من على النار وتركه يبرد. نعبأ المشروب في زجاجة ونحتفظ بها في الثلاجة. عند تناول المشروب نسكب كوب من مشروب البقدونس وندفيه على النار ونعصر عليه نصف ليمونة ونتناوله على الفور. نتناول المشروب 3 مرات في اليوم.

المكوناتطريقة التحضيرالقهوة الخضراء لنسف الدهون

تعد القهوة الخضراء من المواد الطبيعية الآمنة على الجسم وفي ذات الوقت تخلص الجسم من تكتلات الدهو في البطن والأرداف ويتم شراء القهوة الخضراء من عند العطار أو أي مكان بيع بن وناخذ مقدار ملعقة صغيرة من القهوة الخضراء على كوب من الماء ونغلي المكونات جيدُا ثم نقوم بتصفيتها وتناول كوب على الريق وكوب آخر في المساء وسوف تظهر النتيجة خلال أسبوع واحد فقط.

نصائح سالي فؤاد لإنقاص الوزن

إن مشكلة إنقاص الوزن الزائد من المشاكل المزعجة لدى الكثير من الأشخاص وتوضح سالي فؤاد وهي من أكبر الشيفات في الوطن العربي ولها خبر ة وتجارب عديدة في حميات إنقاص الوزن الزائد، حيث إن نصائح سالي فؤاد كان من أهمها هو الحرص الدائم على تناول 3 لتر من الماء يوميًا حيث أكدت على أن الماء ذو مفعول كبير في إنقاص الوزن بصورة سريعة حيث يخلص الجسم من الأملاح ويعمل على رفع معدلات الأيض وحرق الدهون