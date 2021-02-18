طريقة عمل السينابون الشهي في المنزل بأقل التكاليف بصوص خرافي

لمن يعشقون السينابون نقدم لكم طريقة عمل السينابون الشهي في المنزل بأقل التكاليف ونحن جميعا نعلم أن حلوى السينابون شهيرة وموجودة على مستوى العالم، وهى عبارة عن معجنات شهيه ومخبوزة بالسكر والقرفة والصوص الخرافي، لذلك سعينا لتقديمها لعشاقها بتكات بسيطة مميزه حتى نحصل على أشهى حلوى من السينابون اللذيذ داخل المنزل دون الذهاب لشرائه من الخارج وإليكم مكونات الوصفة.

طريقة عمل السينابون الشهي

يجب أن نحضر مكونات السينابون في البداية لكي نقوم بتجهيزه بسهولة والحشو أيضاً.

5 أكواب دقيق مخبوزات

نصف كوب من السكر البودرة

1 بيضة

ثلث كوب من اللبن الدافئ

ملعقة صغيرة من ملح الطعام

ملعقة خميرة كبيرة أو كيس من الخميرة

1 كوب من السكر البني أو كوب سكر أبيض

2 ملعقة كاكاو

3 ملعقة من القرفة

ثلث كوب من الزبدة

نقوم بخلط السوائل مثل الزبدة+ البيضة+ الحليب الدافئ. نضع الدقيق + الخميرة+ الملح+ السكر البودر+ ونقوم بخلطهم بالسوائل حتى نحصل على عجينة لينة. نترك العجين لمدة ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه. نقوم بفرد العجين على الرخامة بالمنشبة بسمك رفيع. ندهن العجين بالزبد جيداً. نضع السكر والقرفة على سطح العجين. نلف العجين على شكل رول نقوم بتقطيع العجين حسب الرغبة. نحضر صينية فرن وندهنها بالزبدة ونضع بها قطع السينابون. نضعها بالفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تمام نضوجها. فور خروجها من الفرن نضع الصوص الخاص بالسينابون.

نصف كوب من السكر البودر

نصف كوب من الحليب البودر

نصف كوب بودرة كريم شانتيه

كيس من الفانيليا

كوب من الحليب

نصف كوب من الزيت

نحضر الخلاط ونضع به كل مكونات الصوص ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام متجانس من الصوص اللذيذ الشهي للسينابون.