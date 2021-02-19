أسهل طريقة لعمل خبز التوست الهش وطريقة تخزينه بالفريزر

يعد خبز التوست ، من أكثر أنواع الخبز استهلاكاً في العالم، يتميز الخبز بقوامه الطري وطعمه المختلف، الذي يميزه عن باقي أنواع المخبوزات، وتفضله الكثير من الأمهات في عمل السندويشات لأطفالهم أثناء الذهاب إلى المدرسة، أو النادي، ويوجد منه نوعين الخبز الأسمر والخبز الأبيض، ومكوناته بسيطة جداً ويمكن إعداده بالمنزل بكل سهولة، ويحتوي الخبز على طبقتين سميكتين، تساعد على حفظ التوست من الجفاف والرطوبة العالية وتجعله هش حتى إنتهاء الكمية، وتوجد أنواع أخرى من المخبوزات من أهما العيش الفينو، والعيش الكيزر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خبز التوست الهش وطريقة حفظه في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات خبز التوست الهش

يتكون العيش من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

4 أكواب من الدقيق المنخول جيداً. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. 2 ملعقة من السكر. ذرة ملح. ربع كوب من الزيت. ملعقتين من اللبن البودرة. ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز التوست الهش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بخلط اللبن والدقيق والخميرة والملح والسكر في وعاء كبير ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بإضافة الزيت والماء ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة القوام.

نقوم بتغطية العجين ونتركه حتى يختمر في مكان دافئ.

نقوم بإحضار قالب الخبز ونقوم بفرد العجينة ونتركه يختمر مرة ثانية.

بعد أن يرتفع العجين نقوم بإدخاله الفرن على درجة حرارة مناسبة حتى ينضج جيداً ويأخذ اللون الذهبي الجميل.

نقوم بإخراج الخبز من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقطعه بالسكين على شكل شرائح.

طريقة تخزين خبز التوست في الفريزر

توجد بعض الخطوات البسيطة لتخزين العيش في الفريزر وهى كما يلي:-

نقوم بتقطيع الخبز أولاً قبل وضعه في الفريزر. نقوم بلف العيش في أكياس من البلاستيك قبل التجميد. إذا كانت كمية الخبز قليلة يمكن وضع العيش في صندوق محكم الغلق أو لفة في منشفة ورقية. عند اخراج الخبز من الفريزر يجب تركه في درجة حرارة الغرفة حتى يفك تماماً. تجميد الخبز يساعد على عدم إتلافه وهى أفضل طريقة لحفظ الخبز. قومي بإغلاق الكيس البلاستيك جيداً لمنع دخول الهواء لأن الهواء يتلف الخبز أثناء التجميد.