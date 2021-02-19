سر معجون الأسنان لإزالة شعر العانة والإبط و شعر الجسم بدون أي الم والشعر يسقط ولن يعود نهائيا

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إزالة شعر العانة والإبط و شعر الجسم بدون أي الم، من أساسيات النظافة الشخصية ووجوده يسبب إزعاج شديدا للسيدات لذا يبحثن عن الطرق السريعة والأكثر سهولة في إزالة الشعر من الجسم تجنبا للوسائل المؤلمة واستخدام الشفرات والكريمات التي تودي إلي اسمرار المناطق الحساسة وظهور البقع في الجسم، يوجد بعض من الوصفات الطبيعية تستخدم في إزالة الشعر بكل سهولة دون ألم وأمان على الجلد سيتم عرضها في هذا المقال .
وصفة معجون الأسنان لإزالة شعر العانة والإبط و شعر الجسم بدون أي الم
معجون الأسنان فعال في إزالة الشعر بدون آلم ويعمل على إزالة الشعر من الجذور كما يعمل على ترطيب البشرة .مكونات معجون الأسنان لإزالة الشعر
- طحن ربع كأس من السكر.
- عصير ليمونه.
- معجون الأسنان.
- يتم وضع ملعقتين طعام كبار من السكر البودرة.
- وضع عصير الليمون.
- إضافة ملعقة طعام كبيرة من أي نوع من معجون الأسنان.
- يخلط المكونات جيدا وتغسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها ووضع الوصفة عليها ثم تركها حتى تجف.
- يتم تدليك المنطقة بشكل دائري في اتجاه عكسي لنمو الشعر.
- يزال الشعر بكل سهولة دون ألم.
- تغسل المنطقة جيدا ثم يوضع عليها كريم مرطب للبشرة .
وصفة البيكنج بودر لإزالة شعر العانة والإبط
هذه الوصفة فعال في إزالة شعر الجسم بدون الم مع تفتيح الجسممكونات وصفة البيكنج بودر لإزالة شعر الجسم
- ملعقتين طعام كبار من البيكنج بودر.
- عسير نصف ليمونه.
- ملعقة طعام كبيرة من معجون الأسنان.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- يتم خلط عصير الليمون مع البيكنج بودر جيدا ثم إضافة معجون الأسنان.
- تخلط المكونات ثم يتم إضافة النشا.
- يتم وضع الخليط على المناطق الحساسة والتي نريد نزع الشعر منها وتركها حتى تجف.
- يتم تدليك المنطقة بشكل دائري.
- يكرر استعمال الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيا .
الوصفات الطبيعية المستخدمة في إزالة الشعر أمنة على الجلد ولا تسبب له أي ضرر وينصح بها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل، لذا إذا كنت تريدين الحصول على بشرة ناعمة بيضاء خالية من الشعر الزائد لا تترددي في استعمال هذه الوصفات.
- تمويل شخصي بقيمة 50.000 ريال سعودي لجميع النساء بالمملكة
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إزالة شعر العانة والإبط و شعر الجسم بدون أي الم، من أساسيات النظافة الشخصية ووجوده يسبب إزعاج شديدا للسيدات لذا يبحثن عن الطرق السريعة والأكثر سهولة في إزالة الشعر من الجسم تجنبا للوسائل المؤلمة واستخدام الشفرات والكريمات التي تودي إلي اسمرار المناطق الحساسة وظهور البقع في الجسم، يوجد بعض من الوصفات الطبيعية تستخدم في إزالة الشعر بكل سهولة دون ألم وأمان على الجلد سيتم عرضها في هذا المقال .
وصفة معجون الأسنان لإزالة شعر العانة والإبط و شعر الجسم بدون أي الم
معجون الأسنان فعال في إزالة الشعر بدون آلم ويعمل على إزالة الشعر من الجذور كما يعمل على ترطيب البشرة .مكونات معجون الأسنان لإزالة الشعر
- طحن ربع كأس من السكر.
- عصير ليمونه.
- معجون الأسنان.
- يتم وضع ملعقتين طعام كبار من السكر البودرة.
- وضع عصير الليمون.
- إضافة ملعقة طعام كبيرة من أي نوع من معجون الأسنان.
- يخلط المكونات جيدا وتغسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها ووضع الوصفة عليها ثم تركها حتى تجف.
- يتم تدليك المنطقة بشكل دائري في اتجاه عكسي لنمو الشعر.
- يزال الشعر بكل سهولة دون ألم.
- تغسل المنطقة جيدا ثم يوضع عليها كريم مرطب للبشرة .
وصفة البيكنج بودر لإزالة شعر العانة والإبط
هذه الوصفة فعال في إزالة شعر الجسم بدون الم مع تفتيح الجسممكونات وصفة البيكنج بودر لإزالة شعر الجسم
- ملعقتين طعام كبار من البيكنج بودر.
- عسير نصف ليمونه.
- ملعقة طعام كبيرة من معجون الأسنان.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- يتم خلط عصير الليمون مع البيكنج بودر جيدا ثم إضافة معجون الأسنان.
- تخلط المكونات ثم يتم إضافة النشا.
- يتم وضع الخليط على المناطق الحساسة والتي نريد نزع الشعر منها وتركها حتى تجف.
- يتم تدليك المنطقة بشكل دائري.
- يكرر استعمال الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيا .
الوصفات الطبيعية المستخدمة في إزالة الشعر أمنة على الجلد ولا تسبب له أي ضرر وينصح بها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل، لذا إذا كنت تريدين الحصول على بشرة ناعمة بيضاء خالية من الشعر الزائد لا تترددي في استعمال هذه الوصفات.
- تمويل شخصي بقيمة 50.000 ريال سعودي لجميع النساء بالمملكة
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