طريقة عمل الأرز المعمر بالبيض المذهلة في المنزل لست البيت

يعد الأرز المعمر بالبيض من المأكولات الشهية التى لايمكن الإستغناء عنها، وهى من الأكلات الشعبية عند المصريين، حيث يقبل عليها الكثير من المصريين وهى تتكون من مكونات سهلة وبسيطة منها الأرز والبيض وهى مكونات متوفرة في كل منزل، ويمكن عملها كوجبات سريعة أو لسد الجوع، ايضاً من الوجبات المفيدة للأطفال وتعطيهم الكثير من العناصر الغذائية، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل الأرز المعمر بالبيض في المنزل.

مقادير عمل الأرز المعمر بالبيض

يحتوى الأرز المعمر بالبيض على مكونات سهلة وخفيفة وتوجد في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

1 ونصف كوب من الماء.

3 أكواب من الأرز.

3 أكواب من اللبن.

رشة من الملح.

ربع كيلو من القشطة البلدي.

بيض مسلوق.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الأرز المعمر بالبيض في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر قالب ونقوم بدهنه بالسمن، ثم نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بغسل الأرز جيداً. نصفى الأرز جيداً من الماء ونحضر القالب ونضع به طبقة من الأرز ثم نضع طبقة أخرى من البيض ثم نضع طبقة أخرى من الأرز. بعد ذلك تضاف طبقة آخرى من البيض ونضع عليها السمن. ثم نحضر وعاء ونخلطبه الماء واللبن مع الملح والفلفل ونقلبهم جيداً ثم نضيفه إلى القالب. بعد ذلك نضع عليه القشطة ونشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل القالب الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تمام النضج. بعد مرور الوقت نخرج القالب من الفرن ونتركه ليهدأ قليلاً. ثم نضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم وهنا نكون قدمنا أحلى أكلة لأحلى مشاهدين وبالصحة والعافية.