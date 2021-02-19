أسرع طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة في المنزل بسهولة وبطعم ولا ألذ

البسبوسة بالقشطة تعتبر من الحلويات اللذيذة التي لها طعم شهي وتذوب في الفم، ولا تأخذ الكثير من الوقت في التحضير وهي من أسهل الحلويات حيث انها غير مكلفة، وتبحث جميع السيدات على طريقة سهلة وموثوق فيها لتحضيرها، ويرجع أصل هذه الحلويات إلى المطبخ المصري وانتشر بدرجة رهيبة في جميع الدول، وسوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير البسبوسة بالقشطة اللذيذة.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

تحتوي البسبوسة بالقشطة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب من السميد الخشن.

كوب من السكر.

كوب من جوز الهند الناعم.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

كوب إلا ربع من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب وربع من الحليب السائل.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من القشطة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب وربع من الشربات.

2 ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها خطوة بخطوة لعمل البسبوسة بالقشطة وهي كالتالي:-

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تحضير إناء ونضع به السميد والسكر وجوز الهند والزبدة والزبادي والبيضة والبيكنج بودر والفانيليا واخلطي المكونات جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة. تحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به الحليب والنشا ويقلب جيداً حتى أن يذوب النشا. نقوم بوضع الإناء على النار ويقلب جيداً لمدة عشر دقائق حتى يصبح الخليط جامد، ثم نبعد الإناء من على النار ونضيف الفانيليا ونقلب المكونات جيداً ونتركه حتى يبرد. تحضير صينية وندهنها بالزيت أو السمن ونسكب نصف الخليط ونضع عليها الحشوة وبعدها نسكب باقي الخليط. ندخل الصينية الى الفرن لمدة من ربع ساعه الى ٢٠ دقيقة الى ان تاخذ اللون الذهبي نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضعها عليها الشربات ونوزعه جيداً ونضعه عليها الفستق الحلبي.