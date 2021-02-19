وصفة الكركدية والزبادي لفرد الشعر ومنع تساقطة

الشعر هو زينة المرأة وأساس ثقتها بنفسها لذلك تهتم كل امرأة بالشعر وتسعى للحصول على شعر صحى مفرود وحل مشكلة تساقط الشعر، تكثر مشاكل الشعر نظراً سوء التغذية، وعدم شرب الماء بكثرة، وعدم الاهتمام بنظافة الشعر، ومن الممكن بسبب سوء الحالة النفسية لذلك تتعدد أسباب تساقط الشعر تلجأ المرأة إلى البحث عن وسائل علاجية وتقوم بتجريب كل ما تسمع إليه دون إستشارات ولكن في تلك الحالة تكون النتيجة عكسية، بعيداً عن منتجات الأدوية وآثارها لما تحتوية من نسب كيماوية لذلك نُرجح الوصفات الطبيعية المجربة والفعالة التي يُشرف عليها أطباء العلاج الطبيعي والتي ليس لها أي أعراض جانبية، وبعد بحث طويل حول هذا الموضوع تم التوصل إلى حل مشكلة تساقط الشعر وفرده بالكركدية، يبدو هذا المقال محط استغراب للبعض ولكن بعد تجريب واستخدام تلك الوصفة ستري نتائج مبهرة.

فرد الشعر بالكركدية والزبادي

الكركديه من المشروبات المحببة لدى كثير من الناس سواء بارداً أو ساخناً، يفيد أمراض كثيرة وخاصة الضغط بجانب فوائدة الصحية للجسم إلا أنه وبوجه خاص يفيد صحة الشعر ويمنع تساقطه ويساعد على فرد الشعر يحتوي الكركدية على فيتامين C الذي يعمل على تعزيز الكولاجين وبالتالي يقوم بفرد الشعر ويحتوي على الحمضيات الأمينية التي تقوي جذور الشعر وتحميه من التجاعيد وبالتالي فرد الشعر وتقويته يمكنك إدخال مكون آخر في تلك الوصفة كالزبادي ليمنحك شعر رطب، تابع في هذا المقال للحصول على الوصفة .

المكونات:

ملعقتين صغيرتين من الكركدية المطحون

نصف كوب من الزبادي

طريقة التحضير :

مزج المكونات معاً حتى يصبح الخليط متجانس. يجب تنظيف الشعر جيداً قبل وضع الخليط ثم نتركه لمدة نصف ساعة ونقوم بغسل الشعر جيداً. يمكنك تكرار الوصفة أربع مرات أسبوعياً وسترى نتائج مبهرة في فترة قصيرة.