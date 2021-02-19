30 دقيقة ضعيه على فراغات شعرك هتخلي الشعر تقيل وكثيف وطويل بسرعة البرق

الشعر هو تاج الأنثى وهو أكثر ما يشغل بالها لكثرة مشاكله التي تختلف من تقصف وقشرة وتشابك وهيشان، وكثيرًا ما تعاني النساء من خفته وتساقطه بشكل ملفت للغاية، مما يتطلب منهم عناية خاصة واستخدام مستحضرات معينة قد تكون باهظة الثمن فضلًا عن احتوائها على كيماويات تضر بالشعر، ومن هنا تبرز أهمية المكونات والخلطات الطبيعية التي تزيد من كثافة الشعر وتنمية بشكل سريع وتحمي فروة الرأس وتعالجها ليظهر الشعر بانسيابية جذابة.

وصفة البيض للشعر الخفيف

بدلًا من استخدام بروتين مُصنع يبقي البديل الأمثل هو البروتين الطبيعي الذي يحتوي عليه البيض، ليحصل الشعر على البروتين الكافي اللازم لتغذيته وتكثيفه، ويمكن تحضير تلك الوصفة كما يلي:

استعمال بيضتان أو أكثر بحسب طول الشعر، على أن يتم خفقهم جيدًا.

ثم يوضع الخليط على الشعر بفرشاة حتى يتغلغل إلى فروة الرأس.

نغطي الشعر ونتركه لمدة ثلاثين دقيقة.

نغسله بالشامبو المعزز بالبروتين بماء دافئ.

تكرر مرة أو اثنين كل أسبوع وستشعرين بالفرق الواضح.

وصفة بذور الكتان لتكثيف الشعر

بذور الكتان غنية بالأحماض الدهنية وخاصة الأوميجا 3، كما تحتوي على الكثير من البروتينات، وبالتالي فهي تسهم بصورة كبيرة في تحسين الشعر، ولكن يجب تحضيرها بطريقة صحيحة لتعطي النتائج المرغوبة كالتالي:

نحضر نصف كوب من بذور الكتان وننقعه في ماء لثمان ساعات ويفضل أن نتركه طوال الليل.

نصفيه ثم نضعه على النار في أربعة أكواب من الماء ونتركه ليغلي، وحينها يتكون سائل رغوي لزج يشبه الجيلي.

نرفعه من النار ونتركه ليبرد، ثم نضيف نقاط من أي زيت كالأرجان أو زيت الزيتون.

نستخدمه يوميًا كبديل للكريم، ونخلخله جيدَا في الشعر لفروته، وسيعالج الشعر المتشابك والمجعد ويمد الشعر بالمواد اللازمة لعلاج تساقطه بشكل مبهر.

ومن ثم عليكي أن تهتمي بشعرك بتطبيق وصفات طبيعية تغذيه وتعزز بصيلاته بعيدًا عن الوصفات الكيماوية التي تتلفه مع كثرة استخدامها، وعليكي أيضًا أن تستخدمي الوصفات بعد صبغ الشعر لترطبه وتنعمه وتحميه من تأثير الصبغات الضار.