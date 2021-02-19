الحليب المجفف أو الحليب البودرة حضريه في البيت بمكون واحد بكل سهولة

الحليب البودرة أو اللبن المجفف أو بما يسمى في الشركات الكبرى حليب نيدو، تعتبر من الأشياء الضرورية التي يلزم أن تتواجد في مطبخك لأن الحليب البودر يدخل في الكثير من الحلويات مثل الأرز باللبن والبسكويت بكل أنواعه وبالأخص معظم ربات البيوت يحتاجون الحليب البودر بكثرة في شهر رمضان الكريم لكثرة الحلويات التي يتم عملها طوال شهر رمضان المبارك، لذا قرر فريق العمل في موقعنا “ثقفني” بتحضير كل ما يلزم في تجهيزات شهر رمضان ومنها طريقة عمل الحليب البودرة في البيت بمكون واحد فقط بكل سهولة وبدون تكاليف وستكلفك خمسة عشر جنيها فقط. مقادير الحليب المجفف في المنزل: أثنان كيلو من الحليب السائل البقري أو الجاموسي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض البودر أو العادي. مقادير الحليب المجفف في المنزل: طريقة تحضير الحليب البودرة في البيت: طريقة تحضير الحليب البودرة في البيت: الحليب البودرة في البيت يمكن تحضيره بكل سهولة لأن المكونات متواجدة في كل مطبخ، كل ما يتم عمله هو التمهل في تحضيره حتى يتم عمله مثل الحليب المجفف مثل الجاهز بالظبط، لذا كل ما عليكي سيدتي هو أتباع التحضير بالخطوات: في الأول قومي بتحضير طنجرة عميقة غير قابلة للالتصاق مثل التيفال أو الجرانيت أو السيراميك. نقوم بإشعال البوتجاز ونضع الحلة وبها الحليب حتى يتم غليان الحليب. الخطوة التالية بعد غليان الحليب قومي بتهدئة نار البوتجاز على الحليب مع التقليب المستمر. التقليب ببطئ حتى يتم عمل الحليب مثل العجين على النار ونقلبها جيدا حتى يتم عجنها. بعدها بقوم بتحضير صينية غير قابلة للالتصاق ونضع بها عجين الحليب ونتركه بالفرن حتى يتم تنشيفه ويكون يابس مثل البسكويت المقرمش. بعدها نتركه يبرد بعد أن نطلعه من الفرن ونحضر الكبة ونكسر الحليب المقرمش ونضع السكر ونضربه بالكبة حتى تصبح بودر. المرحلة الأخيرة نقوم بنخل الحليب البودرة حتى يكون ناعم تماما مثل الحليب الجاهز. مارفلز التعليم عن بعد : كيفية التسجيل في منصة مارفلز التعليم عن بعد الوسوم

الحليب البودرة أو اللبن المجفف أو بما يسمى في الشركات الكبرى حليب نيدو، تعتبر من الأشياء الضرورية التي يلزم أن تتواجد في مطبخك لأن الحليب البودر يدخل في الكثير من الحلويات مثل الأرز باللبن والبسكويت بكل أنواعه وبالأخص معظم ربات البيوت يحتاجون الحليب البودر بكثرة في شهر رمضان الكريم لكثرة الحلويات التي يتم عملها طوال شهر رمضان المبارك، لذا قرر فريق العمل في موقعنا “ثقفني” بتحضير كل ما يلزم في تجهيزات شهر رمضان ومنها طريقة عمل الحليب البودرة في البيت بمكون واحد فقط بكل سهولة وبدون تكاليف وستكلفك خمسة عشر جنيها فقط. مقادير الحليب المجفف في المنزل: أثنان كيلو من الحليب السائل البقري أو الجاموسي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض البودر أو العادي. مقادير الحليب المجفف في المنزل: طريقة تحضير الحليب البودرة في البيت: طريقة تحضير الحليب البودرة في البيت: الحليب البودرة في البيت يمكن تحضيره بكل سهولة لأن المكونات متواجدة في كل مطبخ، كل ما يتم عمله هو التمهل في تحضيره حتى يتم عمله مثل الحليب المجفف مثل الجاهز بالظبط، لذا كل ما عليكي سيدتي هو أتباع التحضير بالخطوات: في الأول قومي بتحضير طنجرة عميقة غير قابلة للالتصاق مثل التيفال أو الجرانيت أو السيراميك. نقوم بإشعال البوتجاز ونضع الحلة وبها الحليب حتى يتم غليان الحليب. الخطوة التالية بعد غليان الحليب قومي بتهدئة نار البوتجاز على الحليب مع التقليب المستمر. التقليب ببطئ حتى يتم عمل الحليب مثل العجين على النار ونقلبها جيدا حتى يتم عجنها. بعدها بقوم بتحضير صينية غير قابلة للالتصاق ونضع بها عجين الحليب ونتركه بالفرن حتى يتم تنشيفه ويكون يابس مثل البسكويت المقرمش. بعدها نتركه يبرد بعد أن نطلعه من الفرن ونحضر الكبة ونكسر الحليب المقرمش ونضع السكر ونضربه بالكبة حتى تصبح بودر. المرحلة الأخيرة نقوم بنخل الحليب البودرة حتى يكون ناعم تماما مثل الحليب الجاهز. مارفلز التعليم عن بعد : كيفية التسجيل في منصة مارفلز التعليم عن بعد

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