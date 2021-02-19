طريقة عمل عجينة العشر دقائق الروعة لتحضير المعجنات والفطائر بالمنزل

تعتبر عجينة العشر دقائق ، من المعجنات الطرية التي تستخدم في عمل الفطائر والمعجنات، مثل البيتزا، وفطائر الجبنة، فهي عجينة سريعة التحضير، ويمكن عملها بكل سهولة، ولا تستغرق وقت طويل في صنعها، ويمكن استعمالها على الفور بدون تخمير، وهى عجينة سحرية تستخدم في جميع أنواع الأطعمة، ويمكن حفظها في الفريزر بكل سهولة لحين الاستخدام، وسوف نتعرف على طريقة عمل عجينة العشر دقائق، من خلال موقع ثقفني، بخطوات بسيطة ومكونات سهلة توجد في منزلك.

مكونات عجينة العشر دقائق

توجد بعض المكونات البسيطة التي تستخدم في عمل عجينة سهلة وطرية وهى كما يلي:-

5 أكواب من الطحين الأبيض المنخول. ملعقتين من الحليب البودرة. 2 ملعقة خميرة فورية. نصف كوب من الزيت. ربع ملعقة من الملح. ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ثم نضيف الدقيق واللبن البودرة والملح والسكر والخميرة والزيت والماء ونقلبهم مع بعض.

نقوم بتشغيل العجان ونبدأ العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل.

نقوم بإخراج العجينة من العجان الكهربائي ونتركها ترتاح.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات ونرشها بقليل من الزيت حتى تصبح طرية غير مقشفة.

نحضر أكياس من البلاستيك ونضع كل منها على حده وندخلها الفريزر لحين الاستخدام.

وهكذا تكون لدينا عجينة جاهزة لعمل الفطائر والمعجنات.

طريقة عمل فطائر الجبنة

سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر الجبنة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة ونضع فيها 2 كوب من الدقيق، وملعقة من السكر، ورشة ملح، وذرة صغيرة من الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة ملعقة من الزبدة السائحة والحليب، ونقلب مع بعض حتى تصبح لدينا عجينة طرية وسهلة التشكيل. نقوم بتغطية العجينة ونتركها حتى ترتفع في مكان دافئ. نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ونفردها بالنشابة لتصل إلى سمك رفيع. ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل دوائر، وندهن الحواف بقليل من بياض البيض حتى تلتصق الأطراف ببعضها. نقوم بوضع الجبنة في منتصف الدائرة ونغلقها جيداً ونضغط عليها بواسطة شوكة. نقوم بقلي الفطائر في الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي. ثم نضعها على ورق من منديل المطبخ ليمتص الزيت وبالهناء والشفاء.