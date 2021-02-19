طريقة عمل المطبق السعودي على أصوله بطريقة روعة ملفتة للنظر

المطبق السعودي الممتاز هو نوع من الأكلات الشعبية المشهورة في الدول العربية، حيث يتم حشوه بعدة أنواع مختلفة منها الدجاج واللحمة المفرومة والكرات وكثير من الحشوات الأخرى، وهو في الأساس عبارة عن عجينة طرية تختلف في طريقة حشوها ما بين الحلو والحادق كما ذكرنا سابقاً، وهي أكلة لذيذة يعشقها الجميع وتتميز بسرعة القيام في تحضيرها، ويتم تناولها في أي وقت فهي تعتبر مثل الأكلات السريعة كالبيتزا وغيرها من المعجنات، واليوم سوف نعرض على حضراتكم مكونات المطبق السعودي وطريقة تحضيره وكل ذلك من خلال موقع ثقفني.

مكونات المطبق السعودي

يتكون المطبق السعودي من مكونات تنقسم إلى جزأين إحداهما للعجينة والآخر للحشو وهي كما يلي:

العجينة

4 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الحشو

ربع أو نصف فرخة مسلوقة ومقطعة قطع صغيرة أو مفرومة.

حبة كبيرة من البصل المقطع.

طبق صغير من الكرات المفروم.

فلفل حار مقطع.

حبة من الفلفل الرومي المقطع.

بيضة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة إعداد العجينة

يتم تحضير هذا النوع السعودي بطريقة تفصيلية مبسطة لا تصعب على أحد وهذه الطريقة كالتالي:

في إناء العجن نقوم بوضع الدقيق المنخول ونقلب به الملح والخميرة الفورية ثم نضيف عليهم الزبدة ونضربهم جيداً ثم نضع إليه الماء تدريجياً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية ثم نضع عليها قليل من الزيت. نغطي العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تخمر. نقسم العجينة إلى 5 قطع متساوية ثم نفرد كل قطعة بالنشابة على شكل فطيرة رقيقة.

طريقة الحشو والطهي

يتم حشو هذا المطبق بطريقة بسيطة جداً وهي كما يلي:

نخلط قطع الفراخ والبيض والكرات والملح والفلفل الأسود والبصل والفلفل الحار مع بعض حتى تتجانس جميع المكونات. نضع في كل فطيرة جزء من خلطة الحشو ثم نغلقها على شكل مربع وندهنها بالزيت. نقوم بوضع المطبق في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة ونتركه حتى ينضج تماماً.