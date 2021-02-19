سر غامض في نجاح الكنافة عند معرفته مش هتبوظ معاكي تاني أبداً

نقدم لكم سر غامض في نجاح الكنافة بالقشطة لم يعرفه أحداً من قبل، حيث تعتبر الكنافة واحدة من أشهر أنواع الحلوى الشرقية التي أصبحت تصنع وتقدم الآن في جميع أنحاء العالم، ولكن يعود موطنها الأصلي إلى مصر وبلاد الشام، وتطورت الكنافة فيما بعد ليتم الابتكار في طريقة تحضيرها بأِشكال كبيرة للغاية، ومن بينها الكنافة بالمانجو، أو الكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالكاسترد، والكنافة بالجبنة، والكنافة بالكريمة، والكنافة بالقشطة، والكنافة بالجمبري، ولكننا اليوم نقدم لكم مجموعة من الوصفات الأصلية والبسيطة والتي يسهل إعدادها في المنزل.

سر غامض في نجاح الكنافة

يقوم الكثير من السيدات والفتيات بعمل الكنافة، ولكنها لا تنضج معهم مثل الكنافة التي يقوموا بشرائها من المحلات، لذا احضروا هذه المكونات واتبعوا الطريقة التالية.

ربع كيلو من عجينة الكنافة. كوب من اللبن السائل. كوب من السمن البلدي. ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض. ملعقتين كبيرتين من النشا. ملعقتين كبيرتين من السكر. نصف كوب من القشطة البلدي. ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر. فستق للتزين. شربات حسب الرغبة

مقادير عمل الكنافة بالقشطةطريقة عمل القشطة للكنافة

في وعاء على النار نقوم بإضافة كل من الدقيق واللبن والنشا والسكر والقشطة سوياً، والتقليب حتى تمتزج جميع المكونات سوياً، بمجرد أن تبدأ المكونات في الغليان نرفعها جانباً ونقوم بإضافة المكسرات وماء الورد أو ماء الزهر، وتركها جانباً حتى تبرد تماماً.

نقوم بإذابة السمن على النار، وبعدها نسكبها على الكنافة ونقوم بفركها بها، حتى تتغلف جميع الشعيرات بالسمن. وفي صينية مدهونة بالسمن نقوم بوضع نصف الكنافة، وفرد مزيج القشطة عليها، وفرد باقي الكنافة عليها من الأعلى. وتدخل إلى فرن ساخن جداً حتى تكتسب اللون الذهبي المميز، ثم تخرج من الفرن ويسكب عليها الشربات بالكمية المرغوب فيها. وتترك حتى تبرد تماماً قبل التقديم.

يتكون شربات الكنافة من كوبين من السكر، وكوبين من الماء، توضع في إناء على النار، مع عصير نصف ليمونة.

وتترك حتى تبدأ في الغليان، وقتها نقوم بتهدئة النار، وإضافة عود من القرفة ورشة من الفانيلا.

وتركها خمس دقائق تغلي حتى يتكثف قوامها وتصبح جاهزة للاستخدام.

وفي حالة بقاء كمية منها، من الممكن الاحتفاظ بها في الثلاجة واستخدامها في وصفات أخر، فمن الممكن أن تصلح لستة أشهر، وبهذا قدمنا لكم أسرار عمل الكنافة بالقشطة بالتفاصيل.

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خطوات عمل الكنافة بالتفصيلطريقة عمل شربات الكنافة