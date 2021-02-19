تحذير طبي هام بخصوص العظمة الإبرية الواقعة داخل الجمجمة، يفعلها الكثير منا قد تؤدي بحياتك فهي عظمه ذات حساسيه مفرطه، حاذر ثم حاذر من الخطر القادم من تلك العظمة الإبرية الواقعة في الجمجمة، وذلك من جراء حركه نقوم بها كلنا، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي المزيد من المعلومات والنصائح الهامة بخصوص تلك الإبرية . واليكم نصيحه هامه بخصوص تلك العظمة الإبرية: واليكم نصيحه هامه بخصوص تلك العظمة الإبرية: لا تسند سماعه سماعه الهاتف المحمول علي كتفك وتمسك بها سرابك مائله .

ففي العموم يتجه معظم الناس إلى ممارسه تلك ألحركة خصوصا عند كتابه شيئ يمليه عليه طرف اخر آو عندما يكون اليدان مشغولتان بفعل شيئ اخر أثناء الحديث الهاتفي . وتلك الحالة التي ابلغ عنها جاءت في منشور علمي طبي حيث أن طبيبا فرنسيا اجري مكالمه هاتفيه استغرقت حوالي ساعه كامله وهو يتحدث بالهاتف والهاتف مستند بين الرأس والكتف، ولما افرغ من المكالمة الهاتفية أصيب الطبيب بالعمي المؤقت والصعوبة في الكلام، حيث اتضح انه ذالك ينتج عن نوع من السكتات الدماغية .

وجاء التشخيص إلى أن تلك العظمة الإبرية فائقه الصغر تقع تحت الأذن اليسري وخلف الفك حيث هتكت الأوعية الدموية التي تخمل الدم إلي المخ .

حيث أن هذا التهتك يحدث دون تهتك في الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلي المخ .

وهذا التهتك يحدث دون قصد من الشخص بانه يزيد شيئا فشيئا من ضغط الرأس علي السماعة وشيئا فشيئا دون قصد أيضأ سيزد من رفع الكتف تجاه السماعة .

وهذه السلوكيات العامه التي تحدث بشكل خاص مع الموظفون اللذين علي المكاتب لفترات طويله، فتحدث لهم تراكمات فد تتسبب لهم في حدوث السكاتات الدماغية العرصية .

ولذلك فحاذر من هذا الخطأ، وحذر منه جميع من حولك . تردد قنوات السعودية الرياضية واهم المباريات التي يتم بثها اليوم علي القنوات الرياضية الوسوم

تحذير طبي هام بخصوص العظمة الإبرية الواقعة داخل الجمجمة، يفعلها الكثير منا قد تؤدي بحياتك فهي عظمه ذات حساسيه مفرطه، حاذر ثم حاذر من الخطر القادم من تلك العظمة الإبرية الواقعة في الجمجمة، وذلك من جراء حركه نقوم بها كلنا، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي المزيد من المعلومات والنصائح الهامة بخصوص تلك الإبرية . واليكم نصيحه هامه بخصوص تلك العظمة الإبرية: واليكم نصيحه هامه بخصوص تلك العظمة الإبرية: لا تسند سماعه سماعه الهاتف المحمول علي كتفك وتمسك بها سرابك مائله .

ففي العموم يتجه معظم الناس إلى ممارسه تلك ألحركة خصوصا عند كتابه شيئ يمليه عليه طرف اخر آو عندما يكون اليدان مشغولتان بفعل شيئ اخر أثناء الحديث الهاتفي . وتلك الحالة التي ابلغ عنها جاءت في منشور علمي طبي حيث أن طبيبا فرنسيا اجري مكالمه هاتفيه استغرقت حوالي ساعه كامله وهو يتحدث بالهاتف والهاتف مستند بين الرأس والكتف، ولما افرغ من المكالمة الهاتفية أصيب الطبيب بالعمي المؤقت والصعوبة في الكلام، حيث اتضح انه ذالك ينتج عن نوع من السكتات الدماغية .

وجاء التشخيص إلى أن تلك العظمة الإبرية فائقه الصغر تقع تحت الأذن اليسري وخلف الفك حيث هتكت الأوعية الدموية التي تخمل الدم إلي المخ .

حيث أن هذا التهتك يحدث دون تهتك في الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلي المخ .

وهذا التهتك يحدث دون قصد من الشخص بانه يزيد شيئا فشيئا من ضغط الرأس علي السماعة وشيئا فشيئا دون قصد أيضأ سيزد من رفع الكتف تجاه السماعة .

وهذه السلوكيات العامه التي تحدث بشكل خاص مع الموظفون اللذين علي المكاتب لفترات طويله، فتحدث لهم تراكمات فد تتسبب لهم في حدوث السكاتات الدماغية العرصية .

ولذلك فحاذر من هذا الخطأ، وحذر منه جميع من حولك . تردد قنوات السعودية الرياضية واهم المباريات التي يتم بثها اليوم علي القنوات الرياضية

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