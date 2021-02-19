طريقة سهلة لعمل اللانشون في المنزل من اللحم بطريقة سهلة وطعم شهي

تبحث كثير من السيدات عن طريقة عمل اللانشون في المنزل للمحافظة على صحة أبنائهم، حتى تبتعد عن شراء اللانشون الجاهز لأنه يصنع من اللحوم المصنعة والمواد الحافظة، لذلك نسعى لتحضيره في المنزل بطريقة صحية حتى نضمن النظافة والمكونات ونوع اللحم المستخدم، وبخطوات بسيطة وسهلة حتى يمكننا عمل سندوتشات شهيه لأطفالنا تكون مضمونة وصحية.

أن اللانشون يلقى إعجاب الأطفال والكبار، فالكل يسعى لشرائه لذلك نقدم لكم هذه الوصفه، وبمكونات بسيطه وشهيه من داخل المنزل ومضمونه صحيا لجميع أفراد الأسرة وإليكم المكونات.

ربع كيلو من اللحم المفروم

علبة جبنه مثلثات أي نوع

3 كيس مرقة فورية

خمس حبات من البيض

نصف كوب من الزيت

كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من نشا الذرة

ربع كوب من الماء

التوابل وهى مكونه من ملعقة من الببريكا + ملعقة بصل بودر+ ملعقة توم بودر+ نصف ملعقة جنزبيل+ نصف ملعقة فلفل اسود+ قليل من الحبهان البودر+ ربع ملعقة ملح طعام+ فص توم كبير+ 3 نقطة من لون طعام أحمر+ ملعقة توابل من خلطة البرجر الجاهز.

نحضر الخلاط ونضع به البيض والتوابل ونخلط ثم نضع قطع الجبنه المثلثات ثم نضع الزيت ونخلط ثم نضع الدقيق والنشا، ثم نضع أكياس مرقه الدجاج ونخلط، ثم نضع اللحم على الخليط ونخلطه جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر أكياس أسطوانية، نضع بها خليط اللانشون ونغلقه جيدا بالربط، ونضعه ف ورق فويل ونغلقه من الجانبين جيدا بطريقة محكمة. نحضر حلة ونضع بها كمية من الماء المغلي، ونضعه بها لمده ساعة ونصف مع استمرار التقليب كل ربع ساعة. نتركه حتى يبرد، نضعه فى الثلاجه لمدة خمس ساعات، نقوم بتقطيع اللانشون إلى شرائح.