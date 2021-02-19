طريقة إعداد بسكويت السافويار ( صوابع الست ) بمكونات سهلة وغير مكلفة

بسكويت السافويار هو نوع مشهور من البسكوتات الإيطالية الممتازة الإسفنجية، ويتم تناوله مع كوب الشاي الساخن ويمكن تزيين التورت به أو وضعه في المهلبية أو الكريم كراميل، حيث يتم إعداده بطريقة مختلفة عن البسكوتات الأخرى العادية حيث أن عند الضرب يتم فصل بياض البيض عن الصفار وبعد ذلك تتم الخطوات بكل سهولة، كثير من الأمهات يفضلون تناول هذا النوع ولكن يتكاسلون عن القيام بإعداده في المنزل وهو في الحقيقة أبسط ما يمكن، وسوف نقدم الآن لكل أم وكل ست بيت تحب التجديد مكونات بسكويت السافويار وطريقة تحضيره اليسيرة.

مكونات بسكويت السافويار

بسكويت السافويار بسكويت خفيف على المعدة ويتميز بطعم مختلف وجميل لذلك سوف نعرض لكم مكوناته وهي كالآتي:

3/4 كوب من الدقيق.

4 بياض بيض.

4 صفار بيض.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الوجه

ربع كوب من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

يحضر هذا البسكويت الهش بعدة طرق مختلفة وهذه الطريقة يمكن أن تكون من أبسط هذه الطرق وهي كالتالي:

نضع بياض البيض مع الملح ونضيف كمية السكر ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي. في إناء آخر نقوم بخفق صفار البيض مع الكمية الأخرى الباقية للسكر ومعهم الفانيليا ونضربهم أيضاً بالمضرب الكهربائي. ثم نقوم بخلط النشا مع الدقيق ونضيف القوام الكريمي إلى خليط الصفار ونضع عليهم الدقيق بالتدريج ونبدأ في العجن ونستمر حتى تتكون لدينا عجينة طرية. نترك العجين يرتاح لمدة 10 دقائق ثم بعد ذلك نضعه في كيس حلواني ونشكله على شكل أصابع ونضعه في صينية مدهونة. نرش على العجين السكر ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 120 درجة مئوية ونتركه لمدة 25 دقيقة أو أكثر حتى يأخذ اللون الذهبي.