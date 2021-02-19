لن تصدق فعالية الفازلين للتخلص من الشيب المبكر لدى السيدات والرجال، وهذا ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، حيث أصبح التخلص من الشيب من الأمور السهلة للغاية بعد التعرف على وصفتنا اليوم، وهي وصفة التخلص من الشيب بالفازلين، فهو أحد المكونات البسيطة للغاية ومتواجد في المنزل، كما أنه من الناحية الاقتصادية يتسم بالسعر البسيط والغير مكلف، ولكنه يحمل الكثير من النتائج الجبارة، فيمكنه القضاء على الشعر الأبيض كله واستعادة اللون الأصلي للشعر بدون أي أضرار جانبية، حتى تتخلصوا من الأثار السلبية للصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة جداً لصحة الشعر.

لن تصدق فعالية الفازلين للتخلص من الشيب

يمكنكم تطبيق وصفة التخلص من الشيب بالفازلين على جميع أنواع الشعر، كما أنها يمكن أن تناسب جميع الأفراد من كل الفئات العمرية، فتلك الوصفة لا تحتوي على أي مكونات غير طبيعية، ومن اليوم يمكن لأي فتاة أن تودع الشعر الأبيض الذي بدأ يظهر عليها نتيجة للعديد من الأسباب والعوامل، ومن أهمها تطبيق المواد الكيماوية على الشعر، مما يتسبب في سحب اللون الأصلي من الشعر.

وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض

تتكون تلك الوصفة من ملعقة كبيرة من جل الصبار، وملعقة كبيرة من الفازلين، وملعقة كبيرة أيضاً من فيتامين هـ، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الكبسولات التي تباع في الصيدليات، نفرغ محتوياتها بالمقدار المذكور في الوصفة، نقوم بمضاعفة مقادير الوصفة بناءً على طول وكثافة الشعر، أما عن النسب كما لاحظنا أنها متساوية، يتم تقليب المكونات في حمام مائي إلى أن تتجانس وتطبيق على الشعر.

بعد ان يهدأ المزيج؛ يتم تطبيقه على جميع خصلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف. ويلف جيداً بغطاء الشعر البلاستيكي ويترك على الشعر ساعتين على الأقل، ومن الأفضل ليلة كاملة. بعدها يتم غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، حتى نتخلص من بقايا المزيج على الشعر. ويجفف جيداً وسوف تلاحظون الفرق من المرة الأولى للاستخدام، وحتى تحصوا على أفضل النتائج. يجب تطبيق الوصفة مرتين في الأسبوع، ومن الممكن تعزيز فوائد الوصفة على الشعر من خلال تطبيق الزيوت الطبيعية المفضلة على الشعر، ومنها زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون.

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كيف تطبقين وصفة الفازلين للقضاء على الشيب؟