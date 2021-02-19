تكات عمل كيكة اسفنجية مرتفعة من غير فصل البيض بخطوات بسيطة جداً

نقدم لكم تكات عمل كيكة اسفنجية مرتفعة، حيث أن هناك عدد كبير للغاية من عمليات البحث التي تدور حول طريقة عمل كيكة اسفنجية ناجحة وهشة، والتي تعتبر أحد التقنيات الحديثة لتحضير الكيك، ويشتهر استخدامه في التورتة والجاتو، كما أنه يتسم بالهشة المميزة والخفة في الطعم، مما يتيح لنا الفرصة في إضافة الكثير من الصوصات المختلفة إليه وتزيينه بها، واليوم نقدم لكن من خلال ذلك المقال طريقة تحضيره بالتفصيل، لإعداده في المنزل بنجاح مثل أكبر المحلات.

تكات عمل كيكة اسفنجية مرتفعة

تتكون الكيكة الأسفنجية من عدد بسيط من المكونات المتواجدة في كل منزل، والتي تتمثل فيما يلي في هذا المقال.

ثلاثة حبات من البيض الأحمر.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ربع كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات عمل كيكة اسفنجية في المنزل بنجاح

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أولاً نقوم بنخل جميع المكونات الجافة من الدقيق والنشا والبيكنج بودر والكاكاو. وبعدها نقوم بمزجهم سوياً بصورة جيدة، نقوم بصنع حفرة في منصف المكونات ونضع فيها البيض والزيت واللبن. ونبدأ في خفق جميع المكونات سوياً بالمضرب الكهربائي، مع الاستمرار في الخفق المستمر لمدة ربع ساعة على سرعة عالية. وبعدها نقوم بوضع المزيج في صينية مدهونة بالزبدة وإدخالها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي.

هناك عدد كبير من الطرق والأفكار التي يمكن اتباعها لتزيين الكيك الاسفنجية، ولكن أولاً يجب الحرص على ترك الكيك يبرد تماماً بعد الخروج من الفرن قبل استخدامها، وبعدها تقسم لنصفين. وتسقى بالماء الموجود في علب حفظ الفواكه، أو الشربات أو أي نوع من العصائر، ويوضع بداخلها كريم شانتيه أو كريمة الزبدة، وبعض الفواكه المعلبة. وتغطي من الخارج بالكريمة أيضاً وتترك كذلك أو من الممكن إضافة صوص الشيكولاتة إليها، وفي الأعلى من الممكن إضافة مجموعة من الفواكه الموسمية، أو مجموعة من الشيكولاتات المتعددة بالأشكال والألوان المرغوب فيها، وبذلك قدمنا لكم تكات عمل كيكة اسفنجية مرتفعة.

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طريقة عمل كيكة اسفنجية في البيتطريقة تزيين الكيك الاسفنجية