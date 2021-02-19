اقوي ماسك تبييض وتفتيح الوجه 10 درجات في 30 دقيقة والنتيجة لا تصدق فعالة 100%

تسعي الكثير من الفتيات للقيام بعمل تفتيح للبشرة فى أقل وقت وبأقل التكاليف الممكنة وعبر استخدام الطب البديل من الأعشاب، ويمكن الاستعانة ببعض الماسكات التي من خلالها يمكن الوصول لنتائج مرضية، كما يمكن من خلالها التخلص من جميع المشاكل التي قد تحدث للبشرة مثل حب الشباب وغيرها من المشكلات الأخرى.ماسكات لتفتيح البشرة
تُعد هذه الماسكات من أفضل التي يمكن استخدامها للحد من وجود مشاكل البشرة المتعددة.
ماسك الليمون
مكونات الوصفة:-
- ملعقة من الشوفان.
- حبتين من الليمون.
طريقة التحضير:-
- نقوم بعصر الليمون ووضعه في وعاء الوصفات.
- نقوم بطحن الشوفان حتى يصبح دقيق.
- نبدأ بإضافة الدقيق على عصير الليمون.
- نقلب الخليط ليتم الحصول على ماسك سميك.
- نبدأ بتوزيعه على البشرة بالكامل.
- يتم تركه على البشرة لمدة نصف ساعة ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.
- يمكن تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.
يزيل الجلد الميت المنتشر على البشرة وغلق مسام البشرة.
مكونات الوصفة:-
- حبتين من البابايا.
- ملعقتين من عسل النحل.
- ملعقة من الجزر.
- ملعقة من الزبادي.
طريقة التحضير:-
- نقوم بسلق البابايا والجزر جيداً.
- يتم هرسها ووضع العسل عليهم مع التقليب المستمر ليندمج.
- يتم تركه جانباً لبعض الوقت.
- تغسل البشرة جيداً وتجفف بمنشفة قطنية.
- نقوم بتوزيع الخليط على البشرة.
- يترك نصف ساعة وبعدها تشطف البشرة بالماء الفاتر.
يساعد على إزالة كافة خلايا البشرة الميتة كما ينقي البشرة ويطهرها من جميع المشاكل الموجودة بها، ويساعد التشوهات الموجودة على الجلد على التعافي.
مكونات الوصفة:-
- ماء.
- شاي كاموميل.
- عسل نحل.
طريقة التحضير:-
- نحضر وعاء الوصفات المخصص للطب البديل.
- نقوم بسكب الماء ونضيف الشاي.
- نتركه لمدة ساعة ثم نضيف العسل ونبدأ بالتقليب.
- يترك لمدة نصف ساعة على البشرة.
- نقوم بغسل الوجه وتنظيف البشرة وتجفيفها.
- وصفة لقيمات بالجبن الكيري المقرمشة
الوسوم
تسعي الكثير من الفتيات للقيام بعمل تفتيح للبشرة فى أقل وقت وبأقل التكاليف الممكنة وعبر استخدام الطب البديل من الأعشاب، ويمكن الاستعانة ببعض الماسكات التي من خلالها يمكن الوصول لنتائج مرضية، كما يمكن من خلالها التخلص من جميع المشاكل التي قد تحدث للبشرة مثل حب الشباب وغيرها من المشكلات الأخرى.ماسكات لتفتيح البشرة
تُعد هذه الماسكات من أفضل التي يمكن استخدامها للحد من وجود مشاكل البشرة المتعددة.
ماسك الليمون
مكونات الوصفة:-
- ملعقة من الشوفان.
- حبتين من الليمون.
طريقة التحضير:-
- نقوم بعصر الليمون ووضعه في وعاء الوصفات.
- نقوم بطحن الشوفان حتى يصبح دقيق.
- نبدأ بإضافة الدقيق على عصير الليمون.
- نقلب الخليط ليتم الحصول على ماسك سميك.
- نبدأ بتوزيعه على البشرة بالكامل.
- يتم تركه على البشرة لمدة نصف ساعة ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.
- يمكن تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.
يزيل الجلد الميت المنتشر على البشرة وغلق مسام البشرة.
مكونات الوصفة:-
- حبتين من البابايا.
- ملعقتين من عسل النحل.
- ملعقة من الجزر.
- ملعقة من الزبادي.
طريقة التحضير:-
- نقوم بسلق البابايا والجزر جيداً.
- يتم هرسها ووضع العسل عليهم مع التقليب المستمر ليندمج.
- يتم تركه جانباً لبعض الوقت.
- تغسل البشرة جيداً وتجفف بمنشفة قطنية.
- نقوم بتوزيع الخليط على البشرة.
- يترك نصف ساعة وبعدها تشطف البشرة بالماء الفاتر.
يساعد على إزالة كافة خلايا البشرة الميتة كما ينقي البشرة ويطهرها من جميع المشاكل الموجودة بها، ويساعد التشوهات الموجودة على الجلد على التعافي.
مكونات الوصفة:-
- ماء.
- شاي كاموميل.
- عسل نحل.
طريقة التحضير:-
- نحضر وعاء الوصفات المخصص للطب البديل.
- نقوم بسكب الماء ونضيف الشاي.
- نتركه لمدة ساعة ثم نضيف العسل ونبدأ بالتقليب.
- يترك لمدة نصف ساعة على البشرة.
- نقوم بغسل الوجه وتنظيف البشرة وتجفيفها.
- وصفة لقيمات بالجبن الكيري المقرمشة
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