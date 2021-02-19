طريقة عمل البيتزا الايطالية الأصلية خطوة بخطوة في المنزل

البيتزا الإيطالية أحد أشهر الوجبات السريعة والمحبوبة لدي الكثير من الأشخاص حول العالم وفي الوطن العربي لذلك يبحث عدد كبير من السيدات عن طريقة عمل البيتزا الايطالية في المنزل مثل المطاعم خطوة بخطوة، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة عمل البيتزا الإيطالية في المنزل بأقل التكاليف ويمكنك القيام بها مثل المطاعم ولكن علي كي أتباع كافة الخطوات بشكل صحيح وإحضار كافة المقادير المطلوبة لكي تحصلي علي بيتزا مميزة مثل المطاعم.

طريقة عمل البيتزا الايطالية

البيتزا هي من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص والتي استطاعت أن تصبح من أهم وأكثر الأكلات شعبية حول العالم، وتعود أصول البيتزا إلى اليونان ولكن البيتزا الإيطالية أصبحت من أكثر أنواع البيتزا انتشارا والمفضلة لدي الكثير وسوف نعرض لكم في هذا الموضوع بالخطوات طريقة عمل البيتزا الايطالية بسهولة وبخطوات سريعة.

يمكنك عمل عجينة البيتزا الإيطالية بسهولة كبيرة والمقادير تكون متعلقة بالكمية التي تحتاجينها من البيتزا وسوف نعرض لكم مكونات عجينة البيتزا والصلصة والحشو في الخطوات الآتية.

بالنسبة للعجينة:

احضري 500 جرام من الدقيق الفاخر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة. 2 كوب من الماء (400) مل.

ملعقة صغيرة من الملح أو علي حسب ما تريدين.

بالنسبة لصلصة البيتزا:

نصف كيلو طماطم. فص ثوم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وأخرى من الفلفل الأحمر.

نصف ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة واحدة من الزعتر.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح بالكمية التي تريدينها.

خطوات التحضير:

قومي بإحضار وعاء فارغ وقومي بوضع الدقيق به وبعد ذلك أضيفي آلية الملح وقومي بخلطهم معا.

بعد ذلك قومي بإضافة الخميرة في الماء الدافئة وقومي بخلطهم معا واتركيهم لدقائق وبعد ذلك قومي بإضافتهم إلى الوعاء الذي يوجد به الدقيق.

قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض في الوعاء حتى تصبح عجينة متماسكة واتركيها لمدة ساعة.

بعد ذلك لعمل الصلصة قومي بوضع الطماطم في ماء مغلي واتركيها لمدة 3 دقائق كحد أقضي وقومي بتقشير فص الثوم وطحنة ووضعه عليها.

بعد ذلك قومي بإحضار مقلاة وضعي صلصة الطماطم بها وقومي بوضع عليه كافة المكونات الأخرى من ملح وفلفل أسود وفلفل أحمر والسكر وزيت الزيتون والزعتر واتركيها قليلا حتى تتماسك الصلصة.

بعد الانتهاء من تخمير العجينة لمدة ساعة أو أكثر قومي بتقطيعها إلى كرات واحضري صينية البيتزا وافردي بها العجينة.

بعد ذلك ضعي الصلصة عليها وافرديها ويمكنك وضع الجبن والزيتون علي البيتزا قبل وضعها في الفرن.

بعد وضع كافة المكونات علي البيتزا قومي بوضعها في الفرن لمدة 10 دقائق علي درجة حرارة 220.

طريقة عمل البيتزا الايطالية سالي فؤاد

الشيف سالي فؤاد هي الشيف المفضلة لدي الكثير من السيدات لذلك يريدون معرفة طريقتها الخاصة في عمل البيتزا الإيطالية في المنزل وسوف نوفر لكم في هذا الموضوع طريقة عمل البيتزا الإيطالية مع سالي فؤاد في المنزل.