ستنبهرين بيضة واحدة سر تطويل الشعر بسرعة الصاروخ من أول استعمال، فإذا كنتِ ترغبين تطويل شعرك، تابعي هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني وقومي بتطبيقها، ونقدم هذه الوصفة، نظراً أن كافة السيدات والفتيات يحلمون بالحصول على شعر طويل وصحي للغاية، لأن الشعر الطويل له دور فعال في مظهر المرأة الجذاب، ومن الجدير ذكره أن الشعر الطبيعي يزداد طوله بمقدار بوصتين في الشهر الواحد، ولكن في بعض الأوقات لا يزداد طول الشعر بسبب ضعف الفيتامنيات أو لحدوث خلل هرموني في الشعر، لذا نقدم لكم خطوات وصفة لتطويل الشعر.

بيضة واحدة سر تطويل الشعر

لا يصدق الكثير من الفتيات أن البيض له دور فعال في تطويل الشعر، ولكن ليس تطويل الشعر فقط، بل أيضاً إن هذا الماسك المخصص للشعر يعمل على تنعيمه وتكثيفه، وفرده فإن البيض يعتبر كيراتين طبيعي للشعر.

بيضة واحدة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من خل التفاح.

جرجير.

2 موزة.

مكونات ماسك البيض للشعر

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عليكِ أن تحضرين طاسة، وتقومين بتسخين زيت الزيتون الأصلي بها، واتركيه ليهدأ. احضري وعاء غويط، وقومي بهرس الموز جيداً، ومن ثم أضيفي عليه زيت الزيتون. أفرمي الجرجير في الكبة الكهربائية أو الخلاط الكهربائي، وضعيه على الخليط. أخيراً أضيفي خل التفاح على الخليط، وامزجي مكونات الخليط معاً بشكل تام. اغسلي شعرك بالشامبو بالماء الساخن جيداً، واشطفيه بشكل تام. ضعي الخليط على شعرك من فروة الرأس حتى أطراف شعرك ووزعيه جيداً. قومي بارتداء بونيه الاستحمام البلاستيكي على شعرك، وقومي بغمس منشفة قطنية في الماء الساخن واعصريها. لفي المنشفة القطنية وهي ساخنة حول رأسك، واتركي ماسك البيض على شعرك لمدة ساعة. عقب ساعة من موعد وضع الوصفة على الشعر، اغسلي شعرك بالشامبو ثم بالبلسم. تكرر هذه الوصفة أسبوعياً حتى تحصلين على النتيجة المرغوبة وتظهر النتيجة واضحة خلال شهر على الأقل.

خطوات تحضير وصفة البيض لتطويل الشعر

في نهاية المقال وصفة البيض لتطويل الشعر تعد من أنجح الوصفات الطبيعية لإطالة الشعر التي تم تجربتها من الكثير من السيدات والفتيات.