طريقة عمل محشى الممبار البيتي بخلطة خطيرة وطعم تحفة ولذيذ بدون تعب 

تتميز المرأة العربية بإبداعها في المطبخ وتقديم وصفات جديدة ومميزة، واستخدام طرق سهلة وبسيطة لتسهل على المبتدئات اتباعها وتنفيذها بأدق تفاصيلها، ومن أبرز ما يميز المطبخ الشرقي هي أطباق المحاشي بأنواعها المختلفة، ولكن الكثيرات يأخذن وقت طويل في إعدادها مما يجعلهم يملوا من طبخها بالرغم من طعمها اللذيذ، ومن أصعب أنواع المحاشي هو الممبار، بدءًا من طريقة تنظيفة ومرورًا بخلتطه المبهَّرة ووصولًا إلى حشوه وتسويته وتقديمه كطبقًا شهيًا مع أطيب المقبلات والسطات وخاصة سلطة الطحينة المتبلة بالكمون والليمون، قد تجعلك تأكل الطبق كاملًا وتزيد من شهيتك.

طريقة تنظيف الممبار

نعلم جيدًا أن الممبار عبارة عن الأمعاء الدقيقة للأبقار، وبالتالي يجب تنظيفه جيدًا وتطهيره باستخدام كمية مناسبة من الخل، ليمون حامضي، ملح خشن، دقيق، كربونات الصوديوم، وتتبعي الخطوات التالية:

نحضر الممبار ونقلبه لنغسل الطبقة الداخلية منه، ونغسلها بالماء الجاري.

ثم نضعها في كربونات الصوديوم المخفف بالماء في وعاء عميق، ونتركه لمدة نصف ساعة.

يتم حكه بالسكينة، ثم نضعه في خطة الليمون والخل والملح المخففين بالماء لمدة نصف ساعة أخرى.

ثم يتم نقعه في الدقيق حتى نحضر الخلطة.

طريقة تحضير محشي الممبار

كأي خلطة محشي نغسل الأرز جيدًا ونصفيه ونقطع الطماطم بحجم صغير أو نعصرها بحسب الرغبة، ونقطع البصل بحسب حجم الخلطة، ثم نقطع خضرة المحشي جيدًا ونضيفها ونملح الخلطة ومن الممكن أن نضيف البابريكا والفلفل الأسود ونخلط المكونات معًا، ونتبع الخطوات التالية:

يتم غسل الممبار من الدقيق ونفرغ منه الهواء.

نحشيه ثم نضغط عليه لنتأكد من كونه غير مملوء بالحشوة لنسمح للأرز بالتمدد دون أن يفتح المومبار أثناء التسوية.

نقوم بتحضير وعاء على النار به بصل مقطع وملح ونعناع، وتضع فيه الممبار على نار هادئة ويتم تقليبه كل فترة حتى لا يلتصق بالوعاء.

عند تمام التسوية نخرجه من الماء ونصفيه جيدًا، ويتم تحميره في الزيت النقي.