إليكم سر الفازلين لتطويل الشعر 10 سنتيميتر في أسبوع واحد فقط من خلال موقعنا ثقفني، حيث يعتبر الفازلين من أهم المكونات الطبيعية التي لها فوائد كبيرة للغاية، تجهلها عدد كبير من الفتيات، فعلى سبيل المثال تجهل الفتيات سر الفازلين لتطويل الشعر، فهو فعال للغاية في الحصول على الطول المطلوب للشعر في أقل وقت ممكن، والذي يعتبر من أحلام الفتيات في الحصول على الشعر الطويل، والذي يعتبر من أسرار الأنوثة والجمال، كما أنه يقدم للشعر مجموعة كبيرة من الفوائد ومن بينها علاج شيب الشعر والقضاء على الشعر الأبيض إطالة الشعر وترطيبه بالقدر الكافي الذي يجعله أملس وناعم كالحرير.

سر الفازلين لتطويل الشعر

تعتبر وصفة سر الفازلين لتطويل الشعر من أسهل وأبسط الوصفات التي يمكن تطبيقها على الشعر بكل بساطة، فمن الممكن استخدام زيت الشعر المفضل لديكم وإدماجه مع الفازلين، ومن بينها زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو، نقوم أولاً بإذابة ملعقتين كبيرتين من الفازلين في حمام مائي ويضاف إليها ملعقة كبيرة من الزيت المفضل لكم مع التقليب جيداً وبعدها يطبق على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويترك لأطول وقت ممكن وبعدها يغسل بالماء والشامبو.

من الممكن الاعتماد على الفازلين فقط لإطالة الشعر بدون أية إضافات، وذلك من خلال تذويب نصف كوب من الفازلين في حمام مائي ساخن حتى يسيح تماماً. أو في الميكرويف لمدة دقيقتين. وبعدها يطبق على الشعر بنفس الطريقة من الجذور وحتى الأطراف، ويغسل في اليوم التالي بالماء والشامبو. ومن الممكن إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج صودا إلى الشامبو، حتى نضمن التخلص من بقايا الوصفة في الشعر بأكمله.

طريقة تطويل الشعر بالفازلينوصفات تطويل الشعر سريعة

هناك العديد من الوصفات الفعالة الأخرى التي تساهم في إطالة الشعر بشكل فعال ومذهل للغاية، وهي إضافة الثوم المهروس إلى الفازلين السائل وتطبيقه على الشعر بأكمله، تترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة على الأقل، وبعدها يغسل بالماء والشامبو، وحتى تتخلصوا من رائحة الثوم في الشعر، يتم غسل الشعر بكوب من الخل مضاف له ملعقة من البيكنج صودا ولا يشطف بالماء.