طاجن محشي ورق العنب اعمليه بطريقة جدتي بالطعم الفلاحي الاصلي

طاجن محشي ورق العنب بالطعم الفلاحي الاصلي يعد من أحد الوجبات المشهورة في كافة أنحاء الدول الغربية والعربية أيضا ولكن كل دولة ولها طريقة في التحضير، ولكن اليوم سوف نقوم بعمل محشي ورق العنب بالطريقة المصرية وتسمى في مصر “دقية محشي ورق العنب”، كل ما عليكي سيدتي أتباع الخطوات بالتفصيل ومتابعة المقادير والمكونات أيضا. مقادير خلطة محشي ورق العنب: نصف كيلو من الطماطم مقطعة صغيرا.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم الجاهزة.

كيلو أرز مصري.

كوبان من شوربة بط أو دجاج أو شوربة لحمة ضاني.

خضرة محشي طازجة”شبت، كزبرة، بقدونس، نعناع أخضر”.

أربعة ملاعق من زيت الطعام.

ثلاثة من البصل المفروم.

كيلو ورق عنب.

ملح، شطة، فلفل أسود، بهارات محشي. طريقة تحضير خلطة المحشي: مقادير خلطة محشي ورق العنب:طريقة تحضير خلطة المحشي: في الأول قومي بفرم البصل، ثم قطعي الخضرة، وقطعي أيضا الطماطم صغيرا. قومي بغسل الأرز جيدا، واتركيه حتى يتم التصفيه من الماء. حضري حلة بها الزيت وضعيها على نار هادئة، ثم قومي بإضافة البصل على الزيت. حركي البصل في الزيت حتى يتم التحمير، بعدها قومي بوضع الطماطم المقطعه وصلصة الطماطم. بعدها ضعي الخضرة مع التقليب المستمر. ثم ضيفي الأرز والتوابل وقلبيها على نار هادئة لمدة عشرة دقائق، واتركيه حتى يبرد تماما. طريقة تحضير ورق العنب: في الأول نضع ورق العنب في ماء وخل وليمون، ثم اتركيه لمدة ساعة حتى نتخلص من الأتربة المتعلقة بالورق. الخطوة التالية نظفي طرف الورق بالسكين جيدا. اتركي ورق العنب في المصفاة حتى يتم التصفية تماما. طريقة تحضير دقية محشي ورق العنب: بعد أن بردت خلطة المحشي، قومي بتحضير الحلة وضعي بها زيت. قومي بلف ورق العنب بكل سهولة حتى يتم الأنتهاء من الكمية كلها. حضري الشوربة وضعي بها توابل وملح وملعقة من معجون الطماطم، ثم نضعها على محشي ورق العنب وقومي بوضعها على نارهادئة. سر طريقة عمل الخبز الفرنسي في البيت طريقة تحضير ورق العنب:طريقة تحضير دقية محشي ورق العنب: الوسوم

طاجن محشي ورق العنب بالطعم الفلاحي الاصلي يعد من أحد الوجبات المشهورة في كافة أنحاء الدول الغربية والعربية أيضا ولكن كل دولة ولها طريقة في التحضير، ولكن اليوم سوف نقوم بعمل محشي ورق العنب بالطريقة المصرية وتسمى في مصر “دقية محشي ورق العنب”، كل ما عليكي سيدتي أتباع الخطوات بالتفصيل ومتابعة المقادير والمكونات أيضا. مقادير خلطة محشي ورق العنب: نصف كيلو من الطماطم مقطعة صغيرا.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم الجاهزة.

كيلو أرز مصري.

كوبان من شوربة بط أو دجاج أو شوربة لحمة ضاني.

خضرة محشي طازجة”شبت، كزبرة، بقدونس، نعناع أخضر”.

أربعة ملاعق من زيت الطعام.

ثلاثة من البصل المفروم.

كيلو ورق عنب.

ملح، شطة، فلفل أسود، بهارات محشي. طريقة تحضير خلطة المحشي: مقادير خلطة محشي ورق العنب:طريقة تحضير خلطة المحشي: في الأول قومي بفرم البصل، ثم قطعي الخضرة، وقطعي أيضا الطماطم صغيرا. قومي بغسل الأرز جيدا، واتركيه حتى يتم التصفيه من الماء. حضري حلة بها الزيت وضعيها على نار هادئة، ثم قومي بإضافة البصل على الزيت. حركي البصل في الزيت حتى يتم التحمير، بعدها قومي بوضع الطماطم المقطعه وصلصة الطماطم. بعدها ضعي الخضرة مع التقليب المستمر. ثم ضيفي الأرز والتوابل وقلبيها على نار هادئة لمدة عشرة دقائق، واتركيه حتى يبرد تماما. طريقة تحضير ورق العنب: في الأول نضع ورق العنب في ماء وخل وليمون، ثم اتركيه لمدة ساعة حتى نتخلص من الأتربة المتعلقة بالورق. الخطوة التالية نظفي طرف الورق بالسكين جيدا. اتركي ورق العنب في المصفاة حتى يتم التصفية تماما. طريقة تحضير دقية محشي ورق العنب: بعد أن بردت خلطة المحشي، قومي بتحضير الحلة وضعي بها زيت. قومي بلف ورق العنب بكل سهولة حتى يتم الأنتهاء من الكمية كلها. حضري الشوربة وضعي بها توابل وملح وملعقة من معجون الطماطم، ثم نضعها على محشي ورق العنب وقومي بوضعها على نارهادئة. سر طريقة عمل الخبز الفرنسي في البيت طريقة تحضير ورق العنب:طريقة تحضير دقية محشي ورق العنب:

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