لازانيا رائعة بطريقة المحترفين ونجاحها من أول مرة

تعتبر اللازانيا واحدة من أشهر الأكلات الإيطالية الأصل، والتي تعد من الأكلات الجديدة والمتنوعة، ويمكنك تجديد أطباق سفرتك بها، فهى تتميز بطعمها الرائع والمتميز، ويفرح جميع أفراد عائلتك عند تناولها فهى من الأطعمة التي لا يختلف اثنان على محبتها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وطعمها رائع وجذاب، ولأن اللازانيا من الأطعمة التي تدخل البهجة على قلوب أفراد عائلتك فلذلك نقدم لك سيدتي أسهل وأسرع الطرق لعمل اللازانيا في المنزل، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل. مكونات اللازنيا نصف كيلو جرام من شرائح عجين اللازانيا الجاهز.

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

حبتان متوستطان الحجم من البصل المفروم.

فصان كبيران من الثوم المهروس.

كوب من صلصة الطماطم الفريش.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

كوب إلا ربع من الجبنة البيراميزان المبشورة.

كوب إلا ربع من الجبنه الرومي المبشورة.

ملعقة صغيرة من الريحان المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. مكونات صلصة البشاميل لتر من اللبن السائل كامل الدسم.

بيضتان دجاج بدرجة حرارة الغرفة.

مكعب مرقة دجاج ماجي.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة تحضير اللازانيا أولاً البشاميل توضع مقلاة عميقة على نار متوسطة ويوضع بها ربع كوب من الزبدة المذابة وتترم حتى تذوب تماماً.

يسكب الدقيق على الزبدة ويقلب جيداً حتى يمتص الزبدة ويصبح لونه أصفر.

يسكب اللبن تدريجياً مع الاستمرار في التقليب بمضرب البيض اليدوي.

يخفق البيض في طبق صغير جانبي ويضاف له الملح والفلفل الأسود ويسكب على خليط البشاميل ويقلب جيداً.

يضاف مكعب مرقة الدجاج للبشاميل ويقلب جيداً حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام كريمي ناعم.

تضاف نصف كمية الجبنة بأنواعها لخليط البشاميل. ثانياً الحشوة في مقلاة أخرى عميقة قومي بوضع الزبدة والبصل المفروم ويقلب الخليط جيداً حتى يصبح لون البصل ذهبي.

تضاف اللحمة المفرومة والملح والفلفل والقليل من بهارات اللحمة وتترك على النار حتى تنضج باستمرار التقليب ويصبح لونها بني.

قومي بوضع كوب من عصير الطماطم والقليل من الريحان ويقلب الخليط وتترك على نار هادئة لمدة عشرة دقائق. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة مكونات اللازنيامكونات صلصة البشاميلطريقة تحضير اللازانيا الوسوم

تعتبر اللازانيا واحدة من أشهر الأكلات الإيطالية الأصل، والتي تعد من الأكلات الجديدة والمتنوعة، ويمكنك تجديد أطباق سفرتك بها، فهى تتميز بطعمها الرائع والمتميز، ويفرح جميع أفراد عائلتك عند تناولها فهى من الأطعمة التي لا يختلف اثنان على محبتها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وطعمها رائع وجذاب، ولأن اللازانيا من الأطعمة التي تدخل البهجة على قلوب أفراد عائلتك فلذلك نقدم لك سيدتي أسهل وأسرع الطرق لعمل اللازانيا في المنزل، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل. مكونات اللازنيا نصف كيلو جرام من شرائح عجين اللازانيا الجاهز.

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

حبتان متوستطان الحجم من البصل المفروم.

فصان كبيران من الثوم المهروس.

كوب من صلصة الطماطم الفريش.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

كوب إلا ربع من الجبنة البيراميزان المبشورة.

كوب إلا ربع من الجبنه الرومي المبشورة.

ملعقة صغيرة من الريحان المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. مكونات صلصة البشاميل لتر من اللبن السائل كامل الدسم.

بيضتان دجاج بدرجة حرارة الغرفة.

مكعب مرقة دجاج ماجي.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة تحضير اللازانيا أولاً البشاميل توضع مقلاة عميقة على نار متوسطة ويوضع بها ربع كوب من الزبدة المذابة وتترم حتى تذوب تماماً.

يسكب الدقيق على الزبدة ويقلب جيداً حتى يمتص الزبدة ويصبح لونه أصفر.

يسكب اللبن تدريجياً مع الاستمرار في التقليب بمضرب البيض اليدوي.

يخفق البيض في طبق صغير جانبي ويضاف له الملح والفلفل الأسود ويسكب على خليط البشاميل ويقلب جيداً.

يضاف مكعب مرقة الدجاج للبشاميل ويقلب جيداً حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام كريمي ناعم.

تضاف نصف كمية الجبنة بأنواعها لخليط البشاميل. ثانياً الحشوة في مقلاة أخرى عميقة قومي بوضع الزبدة والبصل المفروم ويقلب الخليط جيداً حتى يصبح لون البصل ذهبي.

تضاف اللحمة المفرومة والملح والفلفل والقليل من بهارات اللحمة وتترك على النار حتى تنضج باستمرار التقليب ويصبح لونها بني.

قومي بوضع كوب من عصير الطماطم والقليل من الريحان ويقلب الخليط وتترك على نار هادئة لمدة عشرة دقائق. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة مكونات اللازنيامكونات صلصة البشاميلطريقة تحضير اللازانيا

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