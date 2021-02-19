كيفية تقوية علاقتك بزوجك المغترب؟؟ تعرفي على أهم النصائح

نقدم لكي النصائح حول كيفية تقوية علاقتك بزوجك المغترب؟؟، حيث أنه لا شك أن الاغتراب عن الوطن وترك الأسرة من أصعب وأقسى الأشياء التي يمر بها الزوج والزوجة معًا، فقد تدفعنا ظروف الحياة كثيرًا إلى ترك البلد التي نعيش بها وتعيش فيها أسرتنا بحثًا عن وظيفة أفضل بدخل شهري أكبر، فالظروف الاقتصادية أصبحت تتحكم بشكل كبير في مصير الكثير منا، ليس هذا فحسب بل أيضًا في العلاقات العاطفية والزوجية.

كيفية تقوية علاقتك بزوجك المغترب

ونظرًا لقسوة الأمر على الزوجين وانفصالهم لفترة من الوقت قد تطول وقد تقصر عن بعضهم البعض، قد يؤدي ذلك إلى حدوث فتور في المشاعر بين الزوجين وحدوث الكثير من المشاكل، ونظرًا لأهمية هذا الأمر نقدم لكم اليوم بعض النصائح البسيطة لتقوية علاقتك بزوجك المغترب وتجديد المشاعر بينكم.

نصائح هامة لتقوية علاقتك بزوجك المغترب

الاتصال اليومي بزوجك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، فمع التقدم التكنولوجي الهائل وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءً لا يتجزأ من حياتنا، حيث أنها تتيح لنا العديد من أشكال التواصل الصوتي والمرئي مع أي شخص في أي وقت وأي مكان، وهو ما يساعدك كثيرًا على تقوية علاقتك بزوجك المغترب وكأنه يعيش معك.

الحرص الدائم على توفير المساندة المعنوية والدعم النفسي للزوج باستمرار، مع بث المشاعر الإيجابية لمواجهة تحديات الحياة اليومية، والبعد بشكل نهائي عن الحديث باستمرار عن السلبيات ومدى صعوبة الأمر.

محاولة إشباع الحاجات الجسدية من فترة لأخرى عن طريق ممارسة الجنس عبر المكالمات المسموعة أو المرئية.

مشاركة الزوج معك في تربية الأطفال والحرص على تبادل الحوار بينه وبينهم بشكل يومي، حتى لا يشعر الزوج بأنه منفصل عن الأسرة وحصر دوره في جمع الأموال وإرسالها إليهم فقط، فمشاركته معكم في الأمور اليومية يخفف الكثير عنه، ويجعله يشعر بتواجده معكم باستمرار.