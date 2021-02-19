أسرار بيتزا المحلات بعجينة هشة وطرية وجبنة مطاطية ودايبة جداً

نقدم لكم أسرار بيتزا المحلات بعجينة هشة وطرية وجبنة مطاطية جداً، حيث تعتبر البيتزا أحد أهم وأشهر أنواع المعجنات المشهورة في كافة أنحاء العالم، ويتم تحضيرها في المنزل بعدد كبير من الطرق التي لم تتمكن من إعطاء النتيجة نفسها في المحلات، ولكننا اليوم جئنا إليكم بالوصفة الأصلية التي تمكنكم من تحضير البيتزا في المنزل بنجاح كبير لتضمنوا تقديم أطباق مميزة ونظيفة للأطفال والكبار وبالإضافات التي ترغبون بها.

أسرار بيتزا المحلات

نقدم لكم تكات عمل البيتزا، وعند تحضير هذه المكونات واتباع هذه الطريقة ستحصلين على بيتزا هشة وطرية بجبنة مطاطية، ومكوناتها سنقدمها لكم.

كوبين من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي.

رشة من الزعتر المجفف.

وملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ماء للعجن.

مقادير عمل البيتزا

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نقوم أولاً بتقليب الخميرة والسكر وملعقة من الدقيق في نصف كوب من الماء. وتترك جانباً حتى تتفاعل الخميرة وتبدأ في ظهور بعض الفقاعات في الأعلى. نبدأ في إضافة بقية المكونات مع العجن جيداً لمدة خمس دقائق. وبعدها تغطى العجينة بمعلقتين كبيرتين من زيت الزيتون وتغطى جيداً وتترك جانباً حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

خطوات تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل صلصة البيتزا

تتكون صلصة البيتزا من ربع كوب من زيت الزيتون، فصين من الثوم المفروم، كوب كبير من عصير الطماطم، رشة من الملح، رشة من الزعتر، يتم تشويح الثوم في الزيت قليلاً، وبعدها يوضع عصير الطماطم والتوابل، وتترك على النار حتى تبدأ في الغليان، ونتركها إلى أن تتكثف ويثقل قوامها، ولا تستخدم إلا وهي باردة تماماً.

أفكار لحشوة البيتزا في المنزل

هناك مجموعة ضخمة من الأفكار التي يمكننا الاعتماد عليها لحشو البيتزا، ومن بينها ما يلي:

الجبنة الموزريلا وشرائح السلامي. الزيتون والفلفل الألوان والطماطم والموزريلا. الزيتون والهوت دوج المشوي والخضروات مع الموزريلا. السي فود المكون من الجمبري والكاليماري وأصابع الكابوريا والموزريلا. الدجاج المشوي مع الزيتون والخضروات والموزريلا. قطع الدجاج المقلي مع الفلفل الملون والزيتون والموزريلا. اللحم المفروم مع الزيتون والموزريلا.

نقوم بفرد العجينة في الصينية وتغطيتها بالصلصة، والحشوة المفضلة من المقترحات السابقة، وتدخل إلى فرن ساخن لمدة خمس دقائق حتى تسيح الجبن وتقدم ساخنة، وبذلك قدمنا لكم أسرار بيتزا المحلات الهشة الطرية.