عجينة الكريب الأصلية اعمليها في البيت مثل المحلات بكل سهولة

الكريب يعتبر من أجمل الأصناف البسيطة والسهلة، والتي يعشقها الكثير من الأشخاص، لانه يتميز بطعمه الرائع ذات الرونق الخاص به، ورائحته الشهية، التي تجذب الجميع إليه، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة تحضير الكريب. طريقة عمل عجينة الكريب طريقة عمل عجينة الكريب المقادير كوب كبير من الدقيق.

2 بيضة كبيرة الحجم.

نصف كاس كبير من الحليب.

نصف كاس كبير من الماء.

رشة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من الزبدة. خطوات عجينة الكريب اخفقي الدقيق مع البيض، ومقدار الحليب جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي باقي المكونات إلى خليط البيض، ثم اخفقي مرة أخرى، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم ادهنيها بقليل من الزيت، ثم ضعي بها القليل من الخليط، حتى يتكون قرص من العجين. قومي بتقليب الفرص على الجهة الاخرى، حتى يكتسب الكريب اللون الذهبي من جميع الجوانب. كرري الخطوة السابقة مع باقي المكونات، حتى تنتهي من كمية الخليط، ويصبح الكريب جاهز للحشو. طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج والمشروم خطوات عجينة الكريبطريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج والمشروم المقادير كوب صغير من البصل المبشور.

300 جرام من شرائح الدجاج.

نصف كوب كبير من المشروم.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المجفف.

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف. خطوات تحضير الكريب بالدجاج والمشروم قومي بتحضير الخليط الخاص بعجينة الكريب الحادق مثل المثال السابق. ضعي مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم قومي بوضع كمية من الخليط بها، ثم اتركيها حتى تصبح عجينة الكريب جاهزة. كرري هذا الخطوة حتى تنتهي من عجين الكريب. ضعي مقدار زيت الزيتون في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه البصل المبشور، ثم ضعيه على نار متوسطة، حتى يذبل مقدار البصل. ضيفي شرائح الدجاج وجميع التوابل، وباقي المكونات إلى البصل، ثم اتركي الخليط ينضج تماما. اتركي الشاورما تهدأ قليلا، ثم وزعيها بالتساوي على عجينة الكريب، ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا إلى الشاورما، ثم قومي بلف الكريب حسب الرغبة، ضعي الكريب بأطباق التقديم. أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالبشرة خطوات تحضير الكريب بالدجاج والمشروم الوسوم

الكريب يعتبر من أجمل الأصناف البسيطة والسهلة، والتي يعشقها الكثير من الأشخاص، لانه يتميز بطعمه الرائع ذات الرونق الخاص به، ورائحته الشهية، التي تجذب الجميع إليه، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة تحضير الكريب. طريقة عمل عجينة الكريب طريقة عمل عجينة الكريب المقادير كوب كبير من الدقيق.

2 بيضة كبيرة الحجم.

نصف كاس كبير من الحليب.

نصف كاس كبير من الماء.

رشة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من الزبدة. خطوات عجينة الكريب اخفقي الدقيق مع البيض، ومقدار الحليب جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي باقي المكونات إلى خليط البيض، ثم اخفقي مرة أخرى، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم ادهنيها بقليل من الزيت، ثم ضعي بها القليل من الخليط، حتى يتكون قرص من العجين. قومي بتقليب الفرص على الجهة الاخرى، حتى يكتسب الكريب اللون الذهبي من جميع الجوانب. كرري الخطوة السابقة مع باقي المكونات، حتى تنتهي من كمية الخليط، ويصبح الكريب جاهز للحشو. طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج والمشروم خطوات عجينة الكريبطريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج والمشروم المقادير كوب صغير من البصل المبشور.

300 جرام من شرائح الدجاج.

نصف كوب كبير من المشروم.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المجفف.

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف. خطوات تحضير الكريب بالدجاج والمشروم قومي بتحضير الخليط الخاص بعجينة الكريب الحادق مثل المثال السابق. ضعي مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم قومي بوضع كمية من الخليط بها، ثم اتركيها حتى تصبح عجينة الكريب جاهزة. كرري هذا الخطوة حتى تنتهي من عجين الكريب. ضعي مقدار زيت الزيتون في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه البصل المبشور، ثم ضعيه على نار متوسطة، حتى يذبل مقدار البصل. ضيفي شرائح الدجاج وجميع التوابل، وباقي المكونات إلى البصل، ثم اتركي الخليط ينضج تماما. اتركي الشاورما تهدأ قليلا، ثم وزعيها بالتساوي على عجينة الكريب، ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا إلى الشاورما، ثم قومي بلف الكريب حسب الرغبة، ضعي الكريب بأطباق التقديم. أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالبشرة خطوات تحضير الكريب بالدجاج والمشروم

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