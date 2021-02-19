سر الكريم الكوري السحري للتبييض الفوري في 3 دقائق من أول مرة

نقدم لكم مكونات تحضير الكريم الكوري الجبار للتبييض الفوري في 3 دقائق للجسم بأكمله، حيث أن الكريم الكوري هو أكثر الكريمات فائدة للبشرة الطبيعية، فهو يساعد في تقليل وتفتيح البقع الجلدية وإزالة البقع الداكنة من الوجه، في كل مطبخ يمكنك استخدام الأدوات من المنزل للتبييض السريع دون اللجوء إلى تصنيع المنتجات، وتشمل مكوناته النشا ودقيق الأرز ومكونات أخرى طبيعية 100٪ مثل العسل والزيوت الطبيعية، لذلك سنقدم منتجات الكريم الخاصة بك بطريقة جديدة ومبتكرة باستخدام المكونات الطبيعية في المنزل.

ملعقة كبيرة من النشا هي أحد المكونات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تبييض البشرة وتقليل المسام.

نصف كوب من ماء الورد يمكن أن يرطب البشرة ويساعد على التخلص من البقع الداكنة.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز الذي يضيء البشرة.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط كثيف مشابه للكريمة.

اغسلي وجهك ثم ضعي الكريم على البشرة واتركيها فترة قصيرة.

بعد مرور الوقت، اغسل الجلد بالماء الدافئ، ثم أغلق المسام بقطعة قطن مغموسة في ماء الورد.

كرري هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع، وبعد هذا الوقت ستلاحظين نقاء وبياض البشرة.

مكونات الكريم الكوري السحري للتبييض الفوريخطوات تحضير الكريم السحري الكوري

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فوائد الكريم الكوري الطبيعي

يمكن لهذا المزيج أن يحل جميع مشاكل البشرة، كما يساعد على تقليل إشراقها وجعلها خالية من أي عيوب، لذلك يجب استخدام الكريم باستمرار، وبالتالي تكون النتيجة أفضل وأكثر فاعلية لأن مكوناته بسيطة وليست مكلفة.

ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال المثلجة، بودرة الثلج تساعد على تبييض البشرة وتقليل المسام.

يمكن لنصف كوب من ماء الورد ترطيب البشرة بشكل كبير والقضاء على مشاكل الجلد.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز، لأن دقيق الأرز يمكن أن يخفف العبء على الجلد

كريم تفتيح سحري للبشرة

ومن الجميل اهتمام كل امرأة بنفسها وبأقل تكلفة ممكنة، حتى تتمكن من الحصول على أفضل وجه وأقصى جمال، وقد ساهم الكريم الكوري على ذلك.