ماسك إزالة الهالات السوداء تحت العين بشكل سريع، تعاني الكثير من الفتيات بسبب ظهور الهالات السوداء تحت العين والتي تعطي سن أكبر من السن الأساسي على جمال البشرة ونضارتها حيث تبحث العديد من النساء استخدام بعض المنتجات الطبيعية التي تساعدها التخلص من الهالات سوداء، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

ماسك الكركم للهالات السوداء

ملعقتين من الكركم الناعم وملعقة من عصير الأناناس بعد ذلك يتم وضع جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم يتم البدء بوضع هذا الماسك تحت العين لمدة 15 دقيقة ثم يتم مسحها بقطعة من القماش القطنية برفق، ويتم تكرار هذه الطريقة ثلاث أو أربع مناطق طبيعية للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الحليب للهالات السوداء

يساعد الحليب على تفتيح البشرة والمحافظة على نضارتها بجانب أنه يقوم بتفتيح الهالات السوداء حيث يتم وضع الحليب أسفل العين من خلال استخدام قطعة من القطن ويتم توزيعها برفق وتترك لمدة عشر دقائق وبعد أن يجف يتم شطف البشرة ويتم تكرار بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

ماسك البيض للهالات السوداء

البيض يحتوي على العديد من المركبات والعناصر الهامة التي تساعد على تفتيح الهالات السوداء حول العين حيث يتم أخذ بياض البيض بعد أن يتم فصله عن التفاوض وأسفل منطقة الهالات السوداء ويترك لمدة عشرون دقيقة أو حتى يجف تماماً، وبعد ذلك يتم شطف بالماء ويتم تطويرها بشكل يومي للحصول على نتائج سريعة.

ماسك البطاطس للهالات السوداء

يتم سلق حبة من البطاطس الصغيرة ويتم إضافة عليها ملعقة من زيت اللوز و تقلب جيداً مع الزيت ثم وضعها حول العين وبعد أن تجف وتترك لمدة عشر دقائق على الأقل يتم إزالتها ويتم تكرارها بشكل يومي لكي تتمكني من الحصول على نتائج سريعة.