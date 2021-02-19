طريقة عمل معجنات زيت الزيتون بالجبنة بطريقة شهية ولذيذة ، يحب الكثير من الأشخاص تناول المعجنات الشهية واللذيذ التي يتم تجهيزها في المنزل بدون استخدام بدون شرائها من الخارج وبالتالي يمكنك تقديمها لأطفالك بشكل صحي ومميز، حيث يحب الكثير من الأشخاص تناولها على وجبة العشاء والافطار مع الشاي أو الحليب، لهذا سوف تعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل معجنات زيت الزيتون والجبن في المنزل بطريقة شهية ولذيذة.

طريقة عمل معجنات زيت الزيتون بالجبنة

المكونات، ملعقتين من السكر و 250 غرام من الزبدة وملعقة من زيت الزيتون والملح هم واثنين جبنة من البيض وكوب من الدقيق والحليب الدافئ وملعقة من الخميرة.

خطوات تجهيز معجنات زيت الزيتون والجبنة

في الخطوة الأولى تقومى بتجهيز وعاء واضافة فيه الحليب مع الخميرة والسكر وقلبي المكونات تتركها مع بعضها جيداً بعد ذلك قومي بوضع الزبدة في وعاء آخر وضعية الخميرة وزيت الزيتون والملح ثم ضعي بياض البيض بعد أن يتم فصله عن الصفار، ثم ابداي بوضع الدقيق تدريجياًَ ثم البدء بالعجن وتقليب جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيداَ.

في الخطوة التالية ابدئي بعمل كرات صغيرة وتوضع فيها الجبنة المفضلة وقومي بغلقها جيداَ وتترك على الأقل لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح قليلاً ثم قومى بتجهيز صينية ونضع فيها القليل من الزيت نضيف على الوجه بصفار البيض وقومي بوضعها في الفرن على نار متوسطة، حتى تنضج بعد ذلك قومي بـ إخراجها من الفرن واتركها تهدأ قليلا، بعد ذلك قومي بوضعها في علبة نظيفة ومجففة من الماء ويتم تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء مع الحليب أو الشاي أو يمكن تناولها مع النسكافيه وذلك على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.