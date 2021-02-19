لبان الذكر السحري للتفتيح وأحلى وصفاته لتبييض بشرتك من أول مرة

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نقدم لكم وصفات لبان الذكر السحري للتفتيح من موقعنا ثقفني، حيث ساعدت وصفات لبان الدكر البنات والسيدات في عصرنا لعلاج مشاكل متعددة بالبشرة مثل الجفاف أو الحبوب أو البهتان، وأصبح الكثير مننا يبحث عن طرق طبيعية لحل تلك المشاكل، حيث أنه وجد للمواد الكيميائية العديد من الآثار السلبية وخاصة على المدى البعيد.لبان الذكر السحري للتفتيح
نقدم لكم عدد من وصفات لبان الذكر للتفتيح تعمل على تفتيح البشرة بل أيضاً تفتيح الجسم بأكمله، ومن أبرز هذه الوصفات:-وصفة لبان الذكر لتبييض البشرة
ثلاث نقاط زيت لبان الدكر, ونقطتين زيت لافندر، معلقة عسل أبيض صغيرة, ملعقة كبيرة مسحوق بنتونيت، صفار بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- تقليب المكونات معا جيدا مع إضافة الماء عند الحاجة.
- توزيع الخليط على الوجه، وتركه ربع ساعة.
- نستخدم مياه دافئة للتنظيف، ثم نضع قليلا من الزيت على الوجه للترطيب.
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2 ملعقة كبيرة زيت بذور العنب، ست نقط من زيت لبان الدكر.
طريقة التحضير
يتم مزج الزيوت معا بشكل مناسب ووضعها في برطمان من الزجاج الداكن اللون، ونستخدمه بالوقت المناسب.كريم لبان الذكر للبشرة
نصف كأس زبدة الكاكاو, ربع كأس زيت جوز الهند،2ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا،2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، أربعين نقطة من زيت لبان الدكر.
طريقة التحضير
- نضع وعاء زبدة الكاكاو بمياه ساخنة حتى يكون في شكل سائل.
- نقوم بتقليب زبدة الكاكاو وزيت اللوز وزيت الجو جوبا وزيت جوز الهند في الإناء المعد للتحضير.
- نضع الإناء في المبرد حتى يصل إلى الشكل الكريمي، ثم نقوم بإخراجه ونخفقه باستخدام المضرب اليدوي مع وضع زيت لبان الدكر.
- نقوم بالاحتفاظ به في برطمان من الزجاج، ونستخدمه بالوقت المناسب.
الجدير بالذكر أن استعمالات لبان الدكر لاتقف عند هذا الحد إنما استعمل قديما في علاج بعض الأمراض وصنع الكريمات الطبية.
لبان الذكر إن لم نسمع به هو مادة مثل الصمغ وهو كاسمه يمكن تناوله كاللبان وأيضا يمكن استخدامه لعلاج مشاكل البشرة، وقد تم الإعلان مؤخراً أنه واحد من أهم المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها وإدخالها في تصنيع المنتجات المخصصة لعلاج مشاكل البشرة.
- طريقة تحضير البوريك التركي مثل المطاعم
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نقدم لكم وصفات لبان الذكر السحري للتفتيح من موقعنا ثقفني، حيث ساعدت وصفات لبان الدكر البنات والسيدات في عصرنا لعلاج مشاكل متعددة بالبشرة مثل الجفاف أو الحبوب أو البهتان، وأصبح الكثير مننا يبحث عن طرق طبيعية لحل تلك المشاكل، حيث أنه وجد للمواد الكيميائية العديد من الآثار السلبية وخاصة على المدى البعيد.لبان الذكر السحري للتفتيح
نقدم لكم عدد من وصفات لبان الذكر للتفتيح تعمل على تفتيح البشرة بل أيضاً تفتيح الجسم بأكمله، ومن أبرز هذه الوصفات:-وصفة لبان الذكر لتبييض البشرة
ثلاث نقاط زيت لبان الدكر, ونقطتين زيت لافندر، معلقة عسل أبيض صغيرة, ملعقة كبيرة مسحوق بنتونيت، صفار بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- تقليب المكونات معا جيدا مع إضافة الماء عند الحاجة.
- توزيع الخليط على الوجه، وتركه ربع ساعة.
- نستخدم مياه دافئة للتنظيف، ثم نضع قليلا من الزيت على الوجه للترطيب.
اقرأ أيضاً: بيضة واحدة سر تطويل الشعر بسرعة الصاروخ من أول استعمالوصفة لبان الذكر لتنعيم البشرة
2 ملعقة كبيرة زيت بذور العنب، ست نقط من زيت لبان الدكر.
طريقة التحضير
يتم مزج الزيوت معا بشكل مناسب ووضعها في برطمان من الزجاج الداكن اللون، ونستخدمه بالوقت المناسب.كريم لبان الذكر للبشرة
نصف كأس زبدة الكاكاو, ربع كأس زيت جوز الهند،2ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا،2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، أربعين نقطة من زيت لبان الدكر.
طريقة التحضير
- نضع وعاء زبدة الكاكاو بمياه ساخنة حتى يكون في شكل سائل.
- نقوم بتقليب زبدة الكاكاو وزيت اللوز وزيت الجو جوبا وزيت جوز الهند في الإناء المعد للتحضير.
- نضع الإناء في المبرد حتى يصل إلى الشكل الكريمي، ثم نقوم بإخراجه ونخفقه باستخدام المضرب اليدوي مع وضع زيت لبان الدكر.
- نقوم بالاحتفاظ به في برطمان من الزجاج، ونستخدمه بالوقت المناسب.
الجدير بالذكر أن استعمالات لبان الدكر لاتقف عند هذا الحد إنما استعمل قديما في علاج بعض الأمراض وصنع الكريمات الطبية.
لبان الذكر إن لم نسمع به هو مادة مثل الصمغ وهو كاسمه يمكن تناوله كاللبان وأيضا يمكن استخدامه لعلاج مشاكل البشرة، وقد تم الإعلان مؤخراً أنه واحد من أهم المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها وإدخالها في تصنيع المنتجات المخصصة لعلاج مشاكل البشرة.
- طريقة تحضير البوريك التركي مثل المطاعم
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