عجينة السمبوسة اعمليها في البيت مثل الجاهز بكل سهولة وبأقل المقادير

تعتبر السموبسة من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها بجانب الكثير من الوجبات الرئيسية ويمكن من السهل تحضيرها في المنزل، فيختلف حشو السمبوسة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المسبوسة. طريقة عمل السمبوسة طريقة عمل السمبوسة المقادير: كأسان من الدقيق الأبيض.

خمسة ملاعق من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

مياه دافئة. خطوات تحضير السمبوسة يتم تحضير إناء ويتم وضع فيه كلاً من الطحين والمياه والملح والزيت النباتي ويتم خلطهم جيداً باستخدام الملعقة الخشبية وبعد ذلك يتم إضافة المياه بصورة تدريجية ويتم العجن باستخدام اليدين ويتم الاستمرار في ذلك لمدة عشرة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم تغطية الإناء ويتم تركه لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح العجينة بصورة نهائية ويتم تشكيلها بشكل سهل. يتم تقسيم العجينة إلى أربعة أقراص وبعد ذلك يتم وضع الغطاء عليها وتركها لحين أن ترتاح لمدة عشرة دقائق. يتم توزيع كمية من زيت الزيتون على السطح الرخامي وبعد ذلك يتم فرد العجينة باستخدام عصا الفرد من أجل أن يتم الحصول على عجينة رقيقة للغاية ويتم قص العجينة بصورة طولية ومتساوية بالاعتماد على سكين حادة. القيام بحشو كل قطعة بالحشو وبعد ذلك يتم لفها والاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من كل الكمية. يتم رفع إناء على النار وفيه كمية من الزيت وبعد ذلك يتم رفع الإناء على نار عالية وتركها لحين أن يسخن الزيت وبعد ذلك يتم خفض النار حتى تصبح متوسطة. يتم إضافة السمبوسة بصورة تدريجية ويتم تقليبها لحين أن يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك يتم رفعها عن الزيت ويتم وضعها في طبق يوجد به ورق التجفيف لحين أن يتم الانتهاء من الزيت الفائض. يتم حشو السمبوسة بأكثر من حشو تبعاً للرغبة فيمكن أن تحشو بالخضروات أو اللحم فكما تشاءون وهكذا تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء على الجميع. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة خطوات تحضير السمبوسة الوسوم

تعتبر السموبسة من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها بجانب الكثير من الوجبات الرئيسية ويمكن من السهل تحضيرها في المنزل، فيختلف حشو السمبوسة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المسبوسة. طريقة عمل السمبوسة طريقة عمل السمبوسة المقادير: كأسان من الدقيق الأبيض.

خمسة ملاعق من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

مياه دافئة. خطوات تحضير السمبوسة يتم تحضير إناء ويتم وضع فيه كلاً من الطحين والمياه والملح والزيت النباتي ويتم خلطهم جيداً باستخدام الملعقة الخشبية وبعد ذلك يتم إضافة المياه بصورة تدريجية ويتم العجن باستخدام اليدين ويتم الاستمرار في ذلك لمدة عشرة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم تغطية الإناء ويتم تركه لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح العجينة بصورة نهائية ويتم تشكيلها بشكل سهل. يتم تقسيم العجينة إلى أربعة أقراص وبعد ذلك يتم وضع الغطاء عليها وتركها لحين أن ترتاح لمدة عشرة دقائق. يتم توزيع كمية من زيت الزيتون على السطح الرخامي وبعد ذلك يتم فرد العجينة باستخدام عصا الفرد من أجل أن يتم الحصول على عجينة رقيقة للغاية ويتم قص العجينة بصورة طولية ومتساوية بالاعتماد على سكين حادة. القيام بحشو كل قطعة بالحشو وبعد ذلك يتم لفها والاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من كل الكمية. يتم رفع إناء على النار وفيه كمية من الزيت وبعد ذلك يتم رفع الإناء على نار عالية وتركها لحين أن يسخن الزيت وبعد ذلك يتم خفض النار حتى تصبح متوسطة. يتم إضافة السمبوسة بصورة تدريجية ويتم تقليبها لحين أن يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك يتم رفعها عن الزيت ويتم وضعها في طبق يوجد به ورق التجفيف لحين أن يتم الانتهاء من الزيت الفائض. يتم حشو السمبوسة بأكثر من حشو تبعاً للرغبة فيمكن أن تحشو بالخضروات أو اللحم فكما تشاءون وهكذا تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء على الجميع. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة خطوات تحضير السمبوسة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة السمبوسة اعمليها في البيت مثل الجاهز بكل سهولة وبأقل المقادير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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