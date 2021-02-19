أسرار كيكة قدرة قادر السحرية بألذ طريقة اعمليها في الخلاط الكهربائي

نقدم لكم أسرار كيكة قدرة قادر السحرية من موقعنا ثقفني إلى جميع الفتيات والسيدات، حيث تعتبر كيكة قدرة قادر واحدة من أهم الحلويات التي تهم كل سيدة وتحرص على طريقة تعلمها، فهي ذات مذاق شهي وطعم لذيذ يعشقه الكبير قبل الصغير، كما أنها تتواجد بكثرة ضمن الحلويات التي تهتم كل سيدة بتحضيرها على المائدة خلال المناسبات المتعددة و العزائم، ومع ارتفاع أسعار الحلويات الملحوظ أصبحت كل سيدة وربة منزل تلجأ إلى إعداد الحلويات في المنزل لتوفير المال .

أسرار كيكة قدرة قادر السحرية

هذا وبالإضافة إلى طعم كيكة قدرة قادر المميز فهي من الحلويات التي يسهل تحضيرها في المنزل بالكمية التي ترغبين بها وفي وقت سريع، واليوم سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير كيكة قدرة قادر في المنزل.

مقادير كيكة قدرة قادر

الطبقة الأولى

ست بيضات.

أربع ملاعق صغيرة من الفانيليا.

4 كوب من الحليب البودرة.

4 كوب من الماء.

الطبقة الثانية

أربع بيضات.

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب كاكاو.

ملعقة كبيرة نسكافيه.

كوب زيت نباتي.

كوب حليب سائل.

كوب سكر.

يوضع السكر على النار حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يتم وضعه وتوزيعه في قالب الكيك. لتحضير الطبقة الأولى من الكيك يتم خفق البيض مع الفانيليا، وفي وعاء آخر يتم وضع الحليب مع الماء. يضاف البيض والفانيليا إلى الحليب، وتخلط المكونات جيدًا، ثم يُصب المزيج فوق السكر في قالب الكيك. لتحضير الطبقة الثانية يتم خفق البيض مع الفانيليا، ثم يتم إضافة السكر والزيت النباتي، وتُخلط المكونات مع بعضها جيدًا. يضاف الدقيق مع رشة ملح، ويتم التقليب جيدًا، ثم يضاف الكاكاو والنسكافيه تدريجيًا، وأخيرًا يُضاف البيكنج باودر. نقوم بسكب الطبقة الثانية في القالب ووضعه في الفرن لمدة ساعة، وبعد خروجها يتم وضعها في الثلاجة حتى تبرد قبل التقديم.

نصائح لخسارة الوزن بدون رجيم

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر