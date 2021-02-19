دهنة واحدة من هذا الكريم المنزلي لشد وتفتيح البشرة كالشمعة بشكل فوري

وداعا لجفاف البشرة في فصل الشتاء ترطيب البشرة أمر ضروري لحمايتها من الجفاف والتشققات والخطوط التعبيرية ، إذا كنتِ تبحثين عن كيفية تحضير كريم ليلي ونهاري لترطيب البشرة وتفتيحها، وكذلك حمايتها من التجاعيد والجفاف في فصل الشتاء خصوصا وفي غير فصل الشتاء أيضا، إليك نوعان من الكريمات يتم تحضيرها لمحاربة الشيخوخة والتخلص من جفاف البشرة وخشونة الجلد، بالاضافة إلى وحماية البشرة من الخطوط التعبيرية وعلامات التقدم في السن.

كريمات منزلية لترطيب وتفتيح البشرة وحمايتها من الجفاف

مكونات الكريم الأول لتفتيح لون الوجه وحماية البشرة من الجفاف:

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، ويمكنك استبداله بزيت فيتامين E أو زيت السمسم الأصلي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كلا من زيت جوز الهند وزيت السمسم أو الزيت المراد إضافته ثم يتم مزج الخليط جيدا ، يتم بعد ذلك إضافة مقدار ماء الورد ثم يتم التقليب جيدا مرة أخري ، يتم وضع الخليط في علبة زجاجية وتوضع في الثلاجة ، تدهن البشرة بهذا الخليط وتكون نظيفة خالية من أي شوائب أو مكياج صباحا ومساءا حتي تتشربه البشرة.

تفتيح وشد البشرة وترطيبها بعمق

مكونات الكريم الثاني وهو مناسب لأصحاب البشرة الجافة والعادية والمختلطة:

القليل من زبدة الشيا.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر، ويمكنك استبداله بزيت جنين القمح أو زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من جل الصبار أو جل الالوفيرا.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إذابة القليل من زبدة الشيا ثم يتم أخذ مقدار ملعقة كبيرة منها ووضعها في وعاء، ثم يضاف مقدار زيت الزيتون إلى الوعاء ويتم المزج بعد ذلك جيدا، بعد ذلك يتم إضافة مقدار جل الصبار ثم يتم التقليب ليتم الحصول على قوام كريمي سائل نوعا ما، ثم يتم وضع الخليط في علبة زجاجية ويتم الاحتفاظ بها في الثلاجة، يتم استخدام الكريم علي بشرة نظيفة علي الوجه بالكامل وعلي جوانب العين والرقبة واليدين أيضا، ويتم عمل مساج حتي تتشرب البشرة الكريم تماما، وسوف تحصلين على نتيجة رائعة في التفتيح والترطيب العميق للبشرة.

ولإزالة الجلد والخلايا الميتة والشوائب من البشرة، يتم خلط ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون على ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر، تفرك بشرة الوجه بهذا الخليط مع التدليك بشكل جيد ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد، وسنلاحظ النتيجة الفورية في تقشير الجلد الميت وإستعادة شباب البشرة مع الاستمرارية ف التكرار أسبوعياً.