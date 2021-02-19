سر عمل البسبوسة المظبوطة وتكاتها السحرية جربيها ومش هتندمي !!

إليكم سر عمل البسبوسة المظبوطة وتكاتها السحرية من موقعنا ثقفني، حيث تعتبر البسبوسة من أشهر الوصفات التي تبحث عنها جميع الأمهات حتى تتمكن من تحضيرها للأبناء في المنزل بطريقة مضمونة وطعم ومذاق أصلي مثل أشهر المحلات في الوطن العربي، وعلى الرغم من أن وصفة تحضير البسبوسة سهلة للغاية، إلا أنها تحتوي على بعض التريكات التي يجب التركيز فيها جيداً حتى لا تتلف الوصفة وتتغير تماماً، واليوم نقدم إليكم خطوات مميزة وجديدة تضمن لكم نجاح الوصفة في المنزل.

سر عمل البسبوسة المظبوطة

تتكون البسبوسة من مجموعة بسيطة من المكونات، والتي يجب أن يتم تحضيرها بمقادير مظبوطة تماماً وهي كما يلي.

كوب وربع من السميد الناعم أو دقيق السامولينا.

كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

علبة من القشطة الجاهزة.

حبتين من البيض.

رشة بسيطة من الزعفران.

كوب من السكر الأبيض.

لتحضير الصوص نحتاج إلى: كوب من السكر، كوب من القشطة، مكعب من الزبدة.

مقادير عمل البسبوسة

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نقوم أولاً بعمل صوص التوفي وذلك من خلال تقليب السكر على النار إلى أن يكتسب اللون الذهبي المميز. وبعدها نقوم بإضافة القشطة والزبدة له والتقليب جيداً إلى أن تتجانس المكونات، وعندما تغلي نقوم برفعها من على النار ونتركها جانباً. في وعاء جانبي نقوم بمزج الزيت والبيض والقشطة والسكر والزعفران بالمضرب الكهربائي حتى نجد أنهم اندمجوا تماماً. نقوم بعد ذلك بإضافة كل من الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر ورشة من الملح، والتقليب بملعقة حتى يختفي الدقيق. ويراعى عدم المبالغة في التقليب حتى لا يتم تفعيل الجلوتين في العجينة وترتفع بشكل مبالغ فيه. نقوم بوضع المزيج في صينية مدهونة بملعقة من السمن مع ملعقة من الطحينة وتدخل إلى فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. عند خروج البسبوسة من الفرن نقوم بإضافة صوص التوفي إليها وإدخالها مرة أخرى لمدة خمس دقائق فقط وبعدها تترك جانباً حتى تهدأ تماماً وتقدم ساخنة. ومن الممكن استبدال صوص التوفي بالشربات الخفيف المكون من كوب من السكر مع كوب من الماء، وبذلك قدمنا لكم أسرار عمل البسبوسة المظبوطة جداً.

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طريقة عمل البسبوسة الأصلية بالخطوات