أسرار عمل كيكة السجادة المبتكرة رسمتها مثل سجاد المنزل جداً

نقدم لكم أسرار عمل كيكة السجادة من موقعنا ثقفني لكافة الفتيات، حيث تعتبر كيكة السجاد واحدة من أهم الحلويات التي تهم كل سيدة وتحرص على طريقة تعلمها، فهي ذات مذاق شهي وطعم لذيذ يعشقه الكبير قبل الصغير، كما أنها تتواجد بكثرة ضمن الحلويات التي تهتم كل سيدة بتحضيرها على المائدة خاصةً في العزائم، ومع ارتفاع أسعار الحلويات الملحوظ أصبحت كل سيدة وربة منزل تلجأ إلى إعداد الحلويات في المنزل لتوفير المال وضمان مكونات التحضير وجودتها.

أسرار عمل كيكة السجادة

كيكة السجاد من الحلويات الخفيفة على المعدة والتي يسهل على الأطفال تناولها وكذلك كبار السن، ونظرًا لقيمتها الغذائية العالية وفائدتها للجسم نستعرض معكم طريقة تحضير كيكة السجاد في المنزل في وقت سريع، ومكونات يسهل توافرها في أي منزل، حتى تتمكني من الحفاظ على صحة عائلتك وتقديم أشهى الحلويات لهم.

2 علبة كريمة بودرة.

كوب كريمة سائلة.

علبة قشطة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

علبة بسكويت شاي.

عشرة أصابع من الشوكولاتة.

بسكويت شاي مطحون.

بسكويت شوكولاتة مطحون.

فستق حلبي مطحون.

جوز هند مطحون.

قومي بخفق الكريمة البودرة مع السائلة والقشطة ثم أضيفي الكاكاو، بعد ذلك غطسي قطع البسكويت في حليب الشوكولاتة، ورتبيها في صينية. قومي بفرد الكريمة على طبقة البسكويت ثم قومي برص طبقة من البسكويت مرة أخرى، واستمري في تكرار الأمر إلى حتى نفاذ الكمية. في النهاية قومي بتزين الوجه بالبسكويت العادي، وبسكويت الشوكولاتة المطحون، والفستق الحلبي المطحون، وجوز الهند بالترتيب، وعلى شكل خطوط عريضة للحصول على شكل سجادة، ضعيها في الثلاجة مدة ساعة حتى تتماسك، وبعد ذلك قدميها، وبذلك قدمنا لكم أسرار عمل كيكة السجادة السحرية.

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مقادير كيكة السجادةطريقة تحضير كيكة السجادة