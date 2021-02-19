4 طرق لعمل الارز من المطابخ العالمية المختلفة بالخطوات والفيديو

الارز تقريبا من اكتر الاكلات اللي موجودة في وجباتنا بشكل شبه يومي ، لكن اكيد بيجي علينا وقت بنزهق من طريقة الارز التقليدية وبنبقى عايزين نغير في طعمه ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولكم 4 طرق لعمل الارز من المطابخ العالمية المختلفة عشان تقدروا تنوعوا فيه وتاكلوه بطرق جديدة ولذيذة ، وكمان في منهم طرق تقدري تستغلي بيها الارز البايت عندك عشان تجددي في طعمه.

طرق لعمل الارز من المطابخ العالمية:

1- الارز بالمشروم من المطبخ الايطالي:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 1 بصلة.

– 2 معلقة كبيرة زبدة.

– 453 جرام مشروم متقطع.

– 2 فص ثوم مفرومين.

– ملح.

– فلفل.

– زعتر طازة.

– 1 ½ كوباية ارز مغسول.

– مية او شوربة.

– 1 كوباية بسلة.

– 1 كوباية جبنة بارميزان مبشورة.

الطريقة:

في حلة على النار ضيفي زيت الزيتون مع البصل والزبدة ، وقلبيهم مع بعض لحد ما البصل يدبل شوية ، وبعدين ضيفي لهم المشروم المتقطع ، قلبيهم مع بعض كام دقيقة ، وبعدين ضيفي الثوم المفروم ، ضيفي الملح والفلفل الاسود وقلبي المكونات كلها مع بعض كويس ، وضيفي الزعتر، بعدها ضيفي الارز والبسلة ، وقلبي المكونات ، وبعدين ضيفي مية او شوربة كمية تغطي المكونات اللي عندك ، وسيبي الارز يستوي على نار هادية ، بعد ما يستوي ارفعيه من على النار ورشي على الوش جبنة الجبنة البارميزان المبشورة وقلبيها لحد ما تسيح على حرارة الارز ، وكده يبقى الطبق جاهز للتقديم.

2- الارز بالبيض من المطبخ الاندونيسي:

المكونات:

– 2 – 3 معالق كبيرة زيت نباتي.

– 453 جرام فراخ متقطعة.

– ملح.

– فلفل اسود.

– 3 فصوص ثوم مفروم.

– 2 بيضة.

– 4 كوبايات ارز مطبوخ (ممكن تستخدمي ارز بايت عندك).

– 2 – 3 معالق كبيرة صويا صوص.

– 3 عيدان بصل اخضر.

الطريقة:

في طاسة كبيرة على النار ضيفي الزيت والفراخ المتقطعة ، رشي عليها ملح وفلفل وقلبيهم مع بعض لحد ما الفراخ لونها يتغير ، ضيفي الثوم المفروم وقلبي اركني الفراخ على جنب الطاسه ، وبعدين ضيفي البيض وقلبيه في الزيت لحد ما يستوي وبعدين قلبيه مع الفراخ ، وبعدين ضيفي الارز ، والصويا صوص ، والبصل الاخضر ، قلبي المكونات كلها مع بعض ، ولما الفراخ تستوي ارفعيه من على النار ، وكده طبق الارز جاهز للتقديم ، ممكن اختياري لما تيجي تقدمية تحطي على الوش بيضة مقلية.

3- الارز بالفراخ من المطبخ الامريكي:

المكونات:

– 4 صدور فراخ.

– ملح.

– فلفل اسود.

– ½ كوباية زيت نباتي.

– ½ كوباية دقيق.

– 1 بصلة متقطعة.

– 2 عود كرفس متقطعين.

– 1 ثمرة فلفل اخضر متقطعة.

– 6 فصوص ثوم مفرومين.

– 1 ثمرة فلفل حار (هالبينو او اي نوع فلفل حراق).

– 4 كوبايات شوربة فراخ.

– 400 جرام طماطم مهروسة ( حوالي كوبايتين الا ربع).

– 1 معلقة كبيرة زعتر مجفف.

– 1 معلقة كبيرة بابريكا.

– 1 ورقة لورى.

– 2 كوباية ارز.

– 435 جرام سجق او سوسيس.

– 2 معلقة كبيرة زبدة.

الطريقة:

اول حاجة تبلي صدور الفراخ بالملح والفلفل وبعدين في حلة على النار فيها زيت ضيفي الفراخ شوحيها من الجانبين لحد ما تاخد لون ذهبي ، وبعدين طلعيها في طبق على جنب ، في نفس الحلة ضيفي ½ كوباية زيت نباتي ، والدقيق ، وقلبي لحد ما الخليط يبقى ناعم ومافيش فيه اي كتل دقيق ، ضيفي للخليط البصل ، والكرفس ، والفلفل الاخضر ، والثوم ، والفلفل الحار ، قلبي المكونات كلها مع بعض ، وبعدين ضيفي لها الشوربة ، والطماطم المهروسة ، والزعتر ، والبابريكا ، وملح وفلفل اسود ، وورق اللورى ، وبعدين ضيفي الارز ، وقلبي المكونات مع بعض كويس ، وضيفي السجق او السوسيس ، وضيفي فوقيهم الفراخ ، غطي الحلة ودخليها الفرن على درجة حرارة 176 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة ، طلعي الارز من الفرن شيلي الفراخ على طبق ، وضيفي الزبدة وقلبيها لحد ما تدوب مع الارز ، وشيلي ورقة اللورى من الارز وممكن ترشي عليه رشة بصل اخضر متقطع ، وكده الارز جاهز للتقديم.

4- ارز مقلي بالجمبري من المطبخ الصيني:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة زيت نباتي.

– 1 معلقة كبيرة جنزبيل مبشور.

– 2 فص ثوم.

– 453 جرام جمبري متقشر ومغسول.

– ملح.

– فلفل اسود.

– 2 – 3 معالق زيت نباتي.

– 2 بيضة.

– 4 كوبايات ارز مطبوخ (ممكن تستخدمي ارز بايت).

– 3 عيدان بصل اخضر متقطعين.

– 1 – 2 معلقة كبيرة زيت سمسم.

الطريقة:

في طاسة كبيرة على النار ضيفي الزيت ، وضيفي له الجنزبيل ، والثوم ، والجمبري ، والملح ، والفلفل الاسود ، قلبي المكونات مع بعض لحد ما لون الجمبري يتغير للون البينك ، طلعية من الطاسة ، وضيفي في نفس الطاسة من 2 – 3 معالق زيت نباتي تاني ، ضيفي له البيض ، قلبيه لحد ما يستوي ، وبعدين ضيفي له الارز ، قلبي الارز مع البيض ، وبعدها ضيفي الجمبري وقلبيهم مع بعض تاني ، وضيفي البصل الاخضر ، وزيت السمسم ، وقلبي كل المكونات ، وارفعيه من على النار ، وكده يبقى طبقنا جاهز للتقديم.

الطرق بالفيديو:

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