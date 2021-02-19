طريقة الزبادي البيتي في المنزل بأقل تكلفة وأطعمة متعددة

طريقة الزبادي البيتي المتماسكة، تعد الزبادي من المأكولات المفيدة جدا للجسم خصوصا في تلك الفترة من أيام الشتاء فإنها تبعث بالجسم الشعور بالدفء عند تناولها، كما أن الزبادي تشعرك بالشبع لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وكمية من البكتريا النافعة للجسم وخاصة الأمعاء، كما أن نسبة الكربوهيدرات في الزبادي مناسبة لمن يتبعون نظام غذائي محدد، واليوم سنحضر لكم الزبادي بأسهل الطرق ولن تستغرق معك الكثير من الوقت أو الخطوات فتابعوا معنا. طريقة الزبادي البيتي المتماسكة احضر لتر من الحليب كامل الدسم. كوب من الزبادي السابق تحضيره. ملعقة كبيرة من لبن البودرة. ملعقة صغيرة من السكر. خطوات عمل الزبادي البيتي في المنزل بسهولة أولا يتم غليان الحليب ثم إغلاق النار عليه ورفعه من عليها وتركه حتى يصبح دافئ فقط.

ثم احضري أوعية عمل الزبادي وجففيها تماما من الماء، وضعيها في صينية مناسبة للفرن وزعي عليها الأوعية.

ثم احضري الحليب وضيفي إليه الزبادي وقلبيهم معا جيداً حتى يختفي الزبادي في الحليب، ثم ضيفي عليه السكر والحليب البودرة.

ثم استمري في تقليب الحليب مع باقي المكونات ووزعي الحليب على أكواب صانع الزبادي واتركيه حتى تمام النضج.

في حالة عدم وجود صانع الزبادي، يمكنك وضع الأوعية أو أكواب في صينية بها ماء ساخن ورصي بها أكواب بعد مليئها بخليط الزبادي.

ثم سخني الفرن حتى يكون دافئ وادخلي الصينية بأكواب الزبادي بالصينية التي بها ماء ساخن بالفرن.

ثم غطي الصينية بورق فويل أو غطي كل كوب بطبقة من الفويل حتى تكتمل عملية التخمير فكلما تم تغطيته كلما تخمر أسرع.

ويغلق الفرن تستغرق عمليه التخمير حوالي من 6 إلى 8 ساعات حتى تتماسك بعد تلك المدة يرجى عدم فتح باب الفرن عليها.

ثم تخرج من الفرن وتدخل الثلاجة حتى تناولها أو لحين استخدامها، وبذلك يكون لديك أكواب كثيرة من الزبادي بنصف تكلفة شراءها من الخارج وبطعم أنظف ومضمونة.

في حالة أردتي أن تقومي بتزويد الزبادي القليل من الطعم يمكن وضع في قعر كل كوب ملعقة صغيرة من الموز المقطع أو الفراولة وتكون لديك زبادي بنكهات وأطعمة مختلفة بيتي بأقل التكاليف. منيو مقهى تشنك وأسعاره والتواصل مع المقهى طريقة الزبادي البيتي المتماسكةخطوات عمل الزبادي البيتي في المنزل بسهولة الوسوم

طريقة الزبادي البيتي المتماسكة، تعد الزبادي من المأكولات المفيدة جدا للجسم خصوصا في تلك الفترة من أيام الشتاء فإنها تبعث بالجسم الشعور بالدفء عند تناولها، كما أن الزبادي تشعرك بالشبع لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وكمية من البكتريا النافعة للجسم وخاصة الأمعاء، كما أن نسبة الكربوهيدرات في الزبادي مناسبة لمن يتبعون نظام غذائي محدد، واليوم سنحضر لكم الزبادي بأسهل الطرق ولن تستغرق معك الكثير من الوقت أو الخطوات فتابعوا معنا. طريقة الزبادي البيتي المتماسكة احضر لتر من الحليب كامل الدسم. كوب من الزبادي السابق تحضيره. ملعقة كبيرة من لبن البودرة. ملعقة صغيرة من السكر. خطوات عمل الزبادي البيتي في المنزل بسهولة أولا يتم غليان الحليب ثم إغلاق النار عليه ورفعه من عليها وتركه حتى يصبح دافئ فقط.

ثم احضري أوعية عمل الزبادي وجففيها تماما من الماء، وضعيها في صينية مناسبة للفرن وزعي عليها الأوعية.

ثم احضري الحليب وضيفي إليه الزبادي وقلبيهم معا جيداً حتى يختفي الزبادي في الحليب، ثم ضيفي عليه السكر والحليب البودرة.

ثم استمري في تقليب الحليب مع باقي المكونات ووزعي الحليب على أكواب صانع الزبادي واتركيه حتى تمام النضج.

في حالة عدم وجود صانع الزبادي، يمكنك وضع الأوعية أو أكواب في صينية بها ماء ساخن ورصي بها أكواب بعد مليئها بخليط الزبادي.

ثم سخني الفرن حتى يكون دافئ وادخلي الصينية بأكواب الزبادي بالصينية التي بها ماء ساخن بالفرن.

ثم غطي الصينية بورق فويل أو غطي كل كوب بطبقة من الفويل حتى تكتمل عملية التخمير فكلما تم تغطيته كلما تخمر أسرع.

ويغلق الفرن تستغرق عمليه التخمير حوالي من 6 إلى 8 ساعات حتى تتماسك بعد تلك المدة يرجى عدم فتح باب الفرن عليها.

ثم تخرج من الفرن وتدخل الثلاجة حتى تناولها أو لحين استخدامها، وبذلك يكون لديك أكواب كثيرة من الزبادي بنصف تكلفة شراءها من الخارج وبطعم أنظف ومضمونة.

في حالة أردتي أن تقومي بتزويد الزبادي القليل من الطعم يمكن وضع في قعر كل كوب ملعقة صغيرة من الموز المقطع أو الفراولة وتكون لديك زبادي بنكهات وأطعمة مختلفة بيتي بأقل التكاليف. منيو مقهى تشنك وأسعاره والتواصل مع المقهى طريقة الزبادي البيتي المتماسكةخطوات عمل الزبادي البيتي في المنزل بسهولة

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