عجينة 10 دقائق للبيتزا والمخبوزات القطنية عجينة 7 مقادير سهلة سريعة بكل الحشوات

عجينة المخبوزات والبيتزا عجينة 10 دقائق، أو كما يطلق عليها في بعض الأحيان عجينة 7 مقادير، فهي نوع من المعجنات الشهيرة السهلة التحضير وتمتاز بأنها تستخدم في عمل كل أنواع المخبوزات والبيتزا المختلفة، فتلك العجينة يمكن صنعها مالحة أو حلوة وحشوها بالجبنة أو الشوكلاته أو حتى حشوها بالفواكه، وهي عند إتباع خطوات تحضير تلك العجينة تعطيك نتيجة ناجحة وعجينة هشة، وينقسم صنع العجين إلى قسمين القسم الأول في الصنع تقومي بوضع عدد من مكونات وتركها تختمر 10 دقائق ثم تضع باقي مكونات وتكون بذلك العجينة جاهزة للعمل ولا تحتاج إلى تخمير مرو ثانية، ويمكن استخدامها لعمل البيتزا والفطائر بالجبنة واعتمدت تلك العجينة في الكثير من المطابخ الدولية والعالمية لأنها سهلة وسريعة التحضير، فتابعوا معنا طريقة عجينة 10 دقائق البيتزا والمخبوزات. طريقة عجينة العشر دقائق المعتمدة حوالي كيلو من دقيق أو 5 أكواب من الدقيق. ربع كوب حليب بودرة. نصف كوب زيت نباتي. 2 كوب من الماء الدافئ. 2ملاعق كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية حبيبات. طريقة عجينة العشر دقائق المعتمدة عمل عجينة 10 دقائق أو عجينة 7 مقادير بوعاء كبير ضعي الخميرة وعليها السكر والماء الدافئ وضيفي 3 أكواب من الدقيق المنخول ثم الملح.

قلبي تلك العجينة الصغيرة مع بعضها البعض واتركيها مغطاه لمدة 10 دقائق بمكان دافئ، ثم بعد مرور 10دقائق يضاف الزيت إلى الخليط السابق وتقليبهم جيدا.

ثم يضاف الدقيق باقي الأكواب المنخوله مع الحليب البودرة وإضافتهم على دفعات حتى تنتهي كل كمية دقيق ويكون لديك عجينة متماسكة طرية وهشة.

يمكن في تلك الحالة استخدام العجينة في عمل البيتزا أو مخبوزات محشوة جبن أو كاسترد أو شوكولاته على حسب الرغبة.

أو يمكنك بعد صنع تلك الخطوات وعمل عجينة 10 دقائق الناجحة، لفها بكيس من نايلون ووضعها في المجمد تتجمد لحين استخدامها.

في تلك الحالة اخرجي العجينة من المجمد ثم اتركيها مغطاه في غرفة وتترك مغطاه بقماشه نظيفة.

تكون بحرارة الغرفة ليسهل عليك فردها وصنع مخبوزات التي ترغبين فيها سواء بيتزا أو مخبوزات الفرن المتعددة بعجينة مخبوزات 10 دقائق هشة منفوخة ناجحة. بنك ساب | حساب ساب بريميير وبرنامج مكافآت اكسب لعملاء ساب عمل عجينة 10 دقائق أو عجينة 7 مقادير الوسوم

عجينة المخبوزات والبيتزا عجينة 10 دقائق، أو كما يطلق عليها في بعض الأحيان عجينة 7 مقادير، فهي نوع من المعجنات الشهيرة السهلة التحضير وتمتاز بأنها تستخدم في عمل كل أنواع المخبوزات والبيتزا المختلفة، فتلك العجينة يمكن صنعها مالحة أو حلوة وحشوها بالجبنة أو الشوكلاته أو حتى حشوها بالفواكه، وهي عند إتباع خطوات تحضير تلك العجينة تعطيك نتيجة ناجحة وعجينة هشة، وينقسم صنع العجين إلى قسمين القسم الأول في الصنع تقومي بوضع عدد من مكونات وتركها تختمر 10 دقائق ثم تضع باقي مكونات وتكون بذلك العجينة جاهزة للعمل ولا تحتاج إلى تخمير مرو ثانية، ويمكن استخدامها لعمل البيتزا والفطائر بالجبنة واعتمدت تلك العجينة في الكثير من المطابخ الدولية والعالمية لأنها سهلة وسريعة التحضير، فتابعوا معنا طريقة عجينة 10 دقائق البيتزا والمخبوزات. طريقة عجينة العشر دقائق المعتمدة حوالي كيلو من دقيق أو 5 أكواب من الدقيق. ربع كوب حليب بودرة. نصف كوب زيت نباتي. 2 كوب من الماء الدافئ. 2ملاعق كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية حبيبات. طريقة عجينة العشر دقائق المعتمدة عمل عجينة 10 دقائق أو عجينة 7 مقادير بوعاء كبير ضعي الخميرة وعليها السكر والماء الدافئ وضيفي 3 أكواب من الدقيق المنخول ثم الملح.

قلبي تلك العجينة الصغيرة مع بعضها البعض واتركيها مغطاه لمدة 10 دقائق بمكان دافئ، ثم بعد مرور 10دقائق يضاف الزيت إلى الخليط السابق وتقليبهم جيدا.

ثم يضاف الدقيق باقي الأكواب المنخوله مع الحليب البودرة وإضافتهم على دفعات حتى تنتهي كل كمية دقيق ويكون لديك عجينة متماسكة طرية وهشة.

يمكن في تلك الحالة استخدام العجينة في عمل البيتزا أو مخبوزات محشوة جبن أو كاسترد أو شوكولاته على حسب الرغبة.

أو يمكنك بعد صنع تلك الخطوات وعمل عجينة 10 دقائق الناجحة، لفها بكيس من نايلون ووضعها في المجمد تتجمد لحين استخدامها.

في تلك الحالة اخرجي العجينة من المجمد ثم اتركيها مغطاه في غرفة وتترك مغطاه بقماشه نظيفة.

تكون بحرارة الغرفة ليسهل عليك فردها وصنع مخبوزات التي ترغبين فيها سواء بيتزا أو مخبوزات الفرن المتعددة بعجينة مخبوزات 10 دقائق هشة منفوخة ناجحة. بنك ساب | حساب ساب بريميير وبرنامج مكافآت اكسب لعملاء ساب عمل عجينة 10 دقائق أو عجينة 7 مقادير

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