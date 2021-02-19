بقلاوة شوكولاته بعجينة الرقاقات ( الجلاش) حلى شرقي راقي قطع بقلاوة بشكل جديد

عمل بقلاوة الجلاش بالشوكولاته سهلة شهية، والتي يمكن تحضيرها بمكونات وخطوات بسيطة بمكونات أصلية وهي نوع من أنواع الحلويات الشرقية التي تصنع بمقادير سليمة مضبوطة حتى الحصول على نتيجة طبق حلى شرقي بعجينة الجلاش لصنع بقلاوة بشكل جديد بالشوكولاته، ويمكنك الآن عمل بقلاوة جلاش بالشوكولاته العزومات والمناسبات وقدميها لأولادك وأسرتك في في المنزل جربيها الآن.

عمل بقلاوة جلاش بالشوكولاته اللذيذة

تحضر البقلاوة في وقت قليل ولا تحتاج إلى وقت أو جهد، فلا يستغرق تحضيرها سوى 10 دقائق، وتكفي أيضا حوالي 12 شخص، تناسب كحلى بعد الغداء أو كعشاء خفيف.

مكونات بقلاوة شوكولاته علبة رقاقات البقلاوة جلاش جاهز. كوب من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة. نصف كوب زيت نباتي. كوب مكسرات مجروشة. ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 كوب من الماء. 3 كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة عصير ليمون. كوب من شوكولاته الخام دارك.

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تدخل رقاقات البقلاوة في الغرفة بحرارة المطبخ، وتترك لمدة من 4 إلى 5 ساعات حتى تفك من تجميد وتكون جاهزة للتشكيل. تغطى عجينة الجلاش بفوطة جافة، وتترك جانبا ثم في صينية يدهن قطرها بمقدار وفير من مزيج الزيت المذاب في قعر الصينية. توضع رقائق الجلاش بقعر الصينية وتأخذ الزبدة المذابة ويضاف عليها البيكنج بودر وما بين الرقاقات توضع الزبدة مع بيكنج بودر. وعند صنع اول طبقة يرش عليها المكسرات المجروشة ويرص عليها باقي رقاقات الجلاش. مع مسح كل ورقة بملعقة من زبدة المضاف لها بيكنج بودر فهو يساعد في رفع قوام البقلاوة وجعلها هشة ومورقة. بعد الانتهاء من رص كل طبقات الجلاش ورقات العجين تدهن البقلاوة من على الوجه بمزيج من الزبدة والزيت. ثم تقطع على الشكل المرغوب فيه قبل دخولها الفرن بسكينة زجزاج ليسهل تقطيعها دون تلف الوجه. وتدخل فرن ساخن على حرارة عالية، حتى تلاحظي انتفاخ الرقاقات وأصبح لونها ذهبي. ثم تخرج من الفرن وتترك قليلا حتى تبرد ثم يصب عليها القطر المصنوع بالشوكولاته ولابد أن يكون القطر بارد تماما وثقيل وتقطع وتقدم باردة بدخلوها الثلاجة لحين تقديمها، ويكون لديك حلى البقلاوة بعجينة الرقاقات ( الجلاش).

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طريقة تحضير رقاقات بقلاوة شوكولاته