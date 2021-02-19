سر وصفة الكركم الخيالية لتفتيح البشرة وعلاج مشاكل الوجه

من موقعنا ثقفني نقدم لكم سر وصفة الكركم الخيالية لتفتيح البشرة تماماً، حيث تتعرض البشرة خلال الحياة اليومية إلى العديد من الأشياء التي تسبب لها الضرر وتؤثر على نضارتها وجمالها سواء كانت عوامل بيئية أو نتيجة الأخطاء الشائعة التي يقع الكثير منا بها عند استخدام مستحضرات التجميل، وكل هذه الأشياء الضارة تسبب اضطرابات كثيرة بسبب تراكم الجلد الميت على البشرة مثل حب الشباب، الطفح الجلدي، الأكزيما، الصدفية، القشرة، السيلوليت، التهاب الجلد، ويعد الكركم من أفضل المواد الطبيعية التي تستخدم في علاج الكثير من مشاكل البشرة، بسبب احتوائه على الكثير من الفيتامينات والعناصر الطبيعية التي تحمي البشرة.

احضري ثلاث ملاعق من الكركم ونصف كوب من الزبادي وملعقة من زيت الزيتون.

اخلطي هذه المكونات جيداً، وافردي الخليط على شعرك.

اتركي ماسك الكركم ليجف تماماً.

افركي الماسك على وجهك بحركات دائرية.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

علاج فعال للصدفية عن طريق إضافة الكركم في الطهي اليومي مثل الشاي والحليب والكاري والبيض والخضروات المشوية والبيض أو التوابل. كما أنه يعمل كعلاج مهدئ ليلًا للصدفية، وذلك عن طريق مزج مسحوق الكركم مع الماء النقي ووضعه على المناطق الملتهبة وتركه لبضع الدقائق، ثم غسله. للكركم قدرة كبيرة على قتل البكتيريا والتقليل من كمية الزهم التي تنتجه الغدد الدهنية، كما أنه يتحكم في نمو الميكروبات على الجلد. وينظف المسام ويكافح أنواع الأكسجين التفاعلية التي تضر الجلد، لذا فهو خير علاج لمشكلة حب الشباب عن طريق مزجه مع الجلسرين أو فيتامين E بشكل جيد. ثم يتم وضعه على المناطق المصابة بحب الشباب وتركه لمدة نصف ساعة، ثم يتم شطف الوجه جيدًا بالماء، مع تكرار هذه الوصفة مرة كل يوم.

سر وصفة الكركم الخيالية لتفتيح البشرةفوائد الكركم للبشرة

يمنع العديد من الآثار السلبية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية. وذلك عن طريق استخدام ماسك الكركم مع القليل من الماء ووضعه كل يوم على البشرة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنه سيقلل من التجاعيد، والتغيرات في تصبغ الجلد، ويعيد المرونة للبشرة، ويعمل على توحيد لونها بدرجة كبيرة، لذا يفضل استخدامه باستمرار عقب التعرض لأشعة الشمس.