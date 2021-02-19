حضري كيكة ونيس بالعسل الأسود الاقتصادية في البيت بكل سهولة

تعتبر كيكة العسل الأسود من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص خصوصاً الأطفال فيكثر تناول هذا الكيك بالتحديد في فترة الإفطار نظراً لسهولة تحضيرها، وتعتبر كيكة العسل الأسود كانت مشهورة جدا في مسلسل يوميات ونيس ، وترغب جميع السيدات في التعرف على طريقة تحضير كيكة العسل الأسود وذلك ما ستقدمه إليكم في السطور الآتية. مكونات تحضير كيكة العسل الأسود: كأس من العسل الأسود.

ثلثين كأس من السمن.

بيضتان.

كأسان ونصف من الدقيق.

رشة من الخل.

خمسة ملاعق من الكاكاو الغير محلي.

نصف كأس من المياه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كاس وربع من المياه البارد. خطوات تحضير كيكة العسل الأسود: مكونات تحضير كيكة العسل الأسود:خطوات تحضير كيكة العسل الأسود: القيام بتسخين الفرن في البداية. إحضار وعاء الخلاط أو يتم الخلط بالطريقة اليدوية خلاص من العسل والسمن لحين أن تظهر أمامكم القشطة. يتم إضافة البيض وبعد ذلك الخلط جيداً لحين أن يتجانس الخليط جيداً وفي إناء منفصل يتم العمل على نخل الدقيق مع كلاً من صودا الخبز والملح ويتم ترك الخليط جانباً. في إناء صغير يتم وضع الكاكاو نصف كوب من المياه. يتم وضع الخليط على خليط السمن والبيض ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع المياه المثلج إلى خليط العسل لحين أن يختلط بصورة كاملة. يتم وضع الكيك في القالب الخاص بها. القيام بإدخال الكيك إلى الفرن ونتركها لمدة أربعين دقيقة. مقادير الكيك العادي: كأسان من الطحين.

كأس من السكر.

كأس من الحليب السائل.

خمسة بيضات.

نصف كأس من الزيت الذرة.

ثلاثة ملاعق من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر. خطوات تحضير الكيك العادية. مقادير الكيك العادي:خطوات تحضير الكيك العادية. تتسم طريقة في السطور الآتية خطوات تحضير الكيك العادية: يتم إحضار إناء وخلط فيه كلاً من السكر والفانيليا ثم إضافة الزيت وبعد ذلك يتم الخلط اليدوي. يتم نخل كلاً من الدقيق والبيكنج بودر وبعد ذلك يتم إضافة الحليب ثم بداية الخلط باليدين. يتم إحضار قالب الكيك ودهنه بالزيت وبعد ذلك يتم رش الطحين عليه حتى لا تلتصق الكيكة وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن في الرف المتواجد في المنتصف لحين أن تنضج. يتم إخراجها وتركها لحين أن تبرد. مقادير الكيك بالشكولاتة: كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر.

كوب من الحليب الدسم.

ثلاثة بيضات.

نصف كوب من الزيت.

كيس صغير من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام. خطوات تحضير الكيك بالشكولاتة. يتم تحضير إناء وخلط فيه كلاً من السكر والفانيليا ثم إضافة الزيت وبعد ذلك يتم الخلط اليدوي. يتم نخل كلاً من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر وبعد ذلك يتم إضافة الحليب ثم بداية الخلط باليدين. يتم إحضار قالب الكيك ودهنه بالزيت وبعد ذلك يتم رش الطحين عليه حتى لا تلتصق الكيكة وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن في الرف المتواجد في المنتصف لحين أن تنضج. يتم إخراجها وتركها لحين أن تبرد. وبعدها يتم وضع صوص الشكولاته على الكيك. وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد بدون ألم أو معاناة بطريقة سهلة مقادير الكيك بالشكولاتة:خطوات تحضير الكيك بالشكولاتة. الوسوم

تعتبر كيكة العسل الأسود من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص خصوصاً الأطفال فيكثر تناول هذا الكيك بالتحديد في فترة الإفطار نظراً لسهولة تحضيرها، وتعتبر كيكة العسل الأسود كانت مشهورة جدا في مسلسل يوميات ونيس ، وترغب جميع السيدات في التعرف على طريقة تحضير كيكة العسل الأسود وذلك ما ستقدمه إليكم في السطور الآتية. مكونات تحضير كيكة العسل الأسود: كأس من العسل الأسود.

ثلثين كأس من السمن.

بيضتان.

كأسان ونصف من الدقيق.

رشة من الخل.

خمسة ملاعق من الكاكاو الغير محلي.

نصف كأس من المياه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كاس وربع من المياه البارد. خطوات تحضير كيكة العسل الأسود: مكونات تحضير كيكة العسل الأسود:خطوات تحضير كيكة العسل الأسود: القيام بتسخين الفرن في البداية. إحضار وعاء الخلاط أو يتم الخلط بالطريقة اليدوية خلاص من العسل والسمن لحين أن تظهر أمامكم القشطة. يتم إضافة البيض وبعد ذلك الخلط جيداً لحين أن يتجانس الخليط جيداً وفي إناء منفصل يتم العمل على نخل الدقيق مع كلاً من صودا الخبز والملح ويتم ترك الخليط جانباً. في إناء صغير يتم وضع الكاكاو نصف كوب من المياه. يتم وضع الخليط على خليط السمن والبيض ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع المياه المثلج إلى خليط العسل لحين أن يختلط بصورة كاملة. يتم وضع الكيك في القالب الخاص بها. القيام بإدخال الكيك إلى الفرن ونتركها لمدة أربعين دقيقة. مقادير الكيك العادي: كأسان من الطحين.

كأس من السكر.

كأس من الحليب السائل.

خمسة بيضات.

نصف كأس من الزيت الذرة.

ثلاثة ملاعق من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر. خطوات تحضير الكيك العادية. مقادير الكيك العادي:خطوات تحضير الكيك العادية. تتسم طريقة في السطور الآتية خطوات تحضير الكيك العادية: يتم إحضار إناء وخلط فيه كلاً من السكر والفانيليا ثم إضافة الزيت وبعد ذلك يتم الخلط اليدوي. يتم نخل كلاً من الدقيق والبيكنج بودر وبعد ذلك يتم إضافة الحليب ثم بداية الخلط باليدين. يتم إحضار قالب الكيك ودهنه بالزيت وبعد ذلك يتم رش الطحين عليه حتى لا تلتصق الكيكة وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن في الرف المتواجد في المنتصف لحين أن تنضج. يتم إخراجها وتركها لحين أن تبرد. مقادير الكيك بالشكولاتة: كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر.

كوب من الحليب الدسم.

ثلاثة بيضات.

نصف كوب من الزيت.

كيس صغير من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام. خطوات تحضير الكيك بالشكولاتة. يتم تحضير إناء وخلط فيه كلاً من السكر والفانيليا ثم إضافة الزيت وبعد ذلك يتم الخلط اليدوي. يتم نخل كلاً من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر وبعد ذلك يتم إضافة الحليب ثم بداية الخلط باليدين. يتم إحضار قالب الكيك ودهنه بالزيت وبعد ذلك يتم رش الطحين عليه حتى لا تلتصق الكيكة وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن في الرف المتواجد في المنتصف لحين أن تنضج. يتم إخراجها وتركها لحين أن تبرد. وبعدها يتم وضع صوص الشكولاته على الكيك. وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد بدون ألم أو معاناة بطريقة سهلة مقادير الكيك بالشكولاتة:خطوات تحضير الكيك بالشكولاتة.

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